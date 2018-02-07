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Общество
Решение ВСМ не защищает независимость судей
07.02.2018

Из результата решения Высшего совета магистратуры в отношении судьи Домники Маноле другие судьи поняли, что ВСМ может применить непосредственно дисциплинарное взыскание в обход закона. Кроме того, решение ВСМ не защищает независимость судей. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

„Другой аспект, на который могут обратить внимание судьи в том, что в данном конкретном случае ВСМ не защитил независимость судей, потому что постановлением Конституционного суда были отменены положения, которые легли в основу увольнения Домники Маноле в части, касающейся заключения СИБ и, по логике вещей, ВСМ должен был вернуться к ним, раз КС признал эти положения неконституционными”, - отметил советник Центра юридических ресурсов Ион Гузун. По его мнению, тревожит и единогласное голосования в этом постановлении ВСМ.

По словам директора программ Центра политик и реформ Штефана Глигора, случай судьи Домники Маноле является примером для судей, в том смысле, что они могут увидеть, что может случиться с любым из них, если будут применять принцип независимости при вынесении судебных решений. „Одно ясно, ВСМ показал, в который раз, что для них закон не писан. Эти люди сегодня действовали абсолютно незаконно. Есть постановление Конституционного суда, которое является обязательным для исполнения”, - сказал Штефан Глигор.

Судья Домника Маноле заявила, что ВСМ в своей деятельности всегда имел избирательный подход и разделял судей по критериям. „По отношению к некоторым судьям, ВСМ заинтересован в том, чтобы удалить их из системы. Я сегодня спросила их: за что меня удалили из системы? За критику системы? За то, что я критиковала деятельность ВСМ, что ему не хватает прозрачности? За то, что я критиковала сомнительные назначения в Высшую судебную палату? За то, что у нас чрезмерное количество уголовных дел против судей, за это меня уволили?”,- отметила судья.

Во вторник, 6 февраля, Высший совет магистратуры единогласно отклонил заявление судьи Домникм Маноле о ее возвращении в систему.


 
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