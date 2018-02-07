Президент Молдовы выступил против включения в Конституцию пункта о евроинтеграции

Новое положение в Конституции о евроинтеграции отдаляет решение приднестровского вопроса на неопределённый срок и делает объединение страны невозможным.

Лоббируемая ДПМ, ее союзниками в парламенте и правительством страны поправка в Конституцию, вводяая понятие безальтернативности евроинтеграции ставит крест на переговорном процессе с Приднестровьем, считает президент Игорь Додон. ДПМ ради сиюминутных политических успехов в преддверии парламентских выборов торпедирует процесс интеграции левого берега Днестра и растягивает раскол страны на неопределённый срок.

- При всех декларациях правящее большинство не заинтересовано в решении приднестровского вопроса. Заявления они делают, но по разным причинам желания реально двигаться быстрее у них нет. Они понимают: интеграция Приднестровья - это более 300 тыс. дополнительных голосов в конституционном поле Молдовы, которые их не поддержат. Они торпедируют и блокируют любые попытки о чем-то договориться, кроме своих бизнес-интересов на обоих берегах Днестра, - сообщил Игорь Додон в интервью российской газете «Известия».

По мнению главы государства, «декларации о включении в Конституцию пункта о евроинтеграции – предвыборный шаг, поскольку 2018-й - год выборов в парламент». Тем самым прозападные силы пытаются перетянуть на свою сторону часть неопределившихся избирателей. Президент напомнил: по данным соцопросов, около 50% населения настроены на сотрудничество с Россией, 35-40% - «за Европу», а настроения 5–10% молдаван балансируют «посередине».

Игорь Додон подчеркнул, что внесение поправок в Конституцию должны производиться только посредством всенародного референдума. Его целесообразнее проводить после парламентских выборов, рассказал президент, так как существует временные ограничения на проведение плебисцитов перед выборами. Президент подтвердил, что он намерен блокировать внесенные парламентом и правительством поправки в Конституцию

- Я не исключаю проведения такого референдума. Но если я сейчас выйду с такой инициативой, нынешний состав парламента этого не поддержит. У меня есть возможность инициировать консультативный референдум по этому вопросу. Президент инициирует, но дату референдума назначает парламент, поэтому здесь надо работать в связке. До выборов, скорее всего, его провести не получится, так как есть ограничение: за 90 дней до голосования нельзя проводить плебисциты. Поэтому будем блокировать включение в Конституцию этого пункта другими путями. А после выборов в парламенте, дай Бог, будет уже другое большинство, - сообщил Игорь Додон