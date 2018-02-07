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Политика
Министры и депутаты наметили общие приоритеты на 2018 год (Видео)
07.02.2018

Проект закона о государственном бюджете на 2019 год должен быть рассмотрен и принят к концу весене-летней сессии 2018 года. Это предложение прозвучало сегодня на первом в этом году совместном заседании парламента и правительства, которое прошло под председательством спикера Андриана Канду и премьер-министра Павла Филипа,  сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу  законодательного форума.

Парламент и правительство обозначили общие цели и приоритеты на 2018 год, договорившись  о  синхронизации действий. Члены кабинета министров и депутаты обсудили законодательную повестку дня и обязательства перед партнерами по развитию. В их числе - пакеты законов, необходимых для реформирования судебной и пенсионной систем,  сферы  энергетики, таких областей, как права человека, законодательство в области СМИ, борьба с коррупцией,  банковско-финансовый сектор, развитие дорожной инфраструктуры, получение II и III траншей макрофинансовой помощи от Европейского союза и т. д.

Председатели парламентских комиссий и члены кабинета министров обсудили успехи и определенные трудности в реализации Дорожной карты  программы начатых реформ и Законодательного плана по реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС на 2018 год.

Андриан Канду призвал  соблюдать сроки передачи и рассмотрения законопроектов, отметив необходимость того, чтобы постоянные комиссии и фракции сотрудничали с авторами инициатив в законодательном процессе.

 «Наша цель в этом году - качество принятых законов и влияние их внедрения. Парламент переходит на качественно новый этап осуществления парламентского контроля за счет внедрения нового механизма оценки «ex-post». Мы будем проводить оценку на юридическом направлении и оценку воздействия, чтобы быть уверенными в том,  что принятые законы окажут благотворное влияние на граждан. Мы также сосредоточимся на реализации Дорожной карты по  программе приоритетных реформ, Плана реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, а также нынешней программы правления», - сказал спикер.

В свою очередь, премьер-министр призвал к поддержке парламента в вопросе утверждения целого ряда приоритетных проектов.

«Я абсолютно убежден, что, хотя мы и в преддверии года выборов, нам удастся – если мы ускоримся  с начала года – сделать больше, чем раньше. Основное внимание – первой половине года. Найдите в списке приоритетных проектов и условий  Соглашения о макрофинансовой помощи по второму и третьему траншу, мы сделаем все возможное и объединим наши усилия, чтобы выполнить поставленные цели к концу парламентской сессии», - заявил премьер-министр Павел Филип.

Парламент и правительство традиционно проводят совместное заседание в начале парламентских сессий.  В сегодняшнем  заседании участвовали  председатели парламентских комиссий и члены кабинета министров


 
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