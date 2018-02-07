Взгляните в зеркало: Почему в отъезде молдавской молодежи за границу виновато старшее поколение

Именно оно не изменило ситуацию к лучшему за годы независимости

Знаете, я часто слышу от людей старшего поколения претензии в отношении моих сверстников, решивших эмигрировать: дескать, выбрали они путь наименьшего сопротивления, и вместо того, чтобы трудиться на благо родины, едут на все готовенькое. Но справедливы ли такие обвинения? Я считаю, что нет.

Выскажу свою позицию на собственном примере. Я родился в 1992 году в Кишиневе, в семье людей с высшим образованием — трудолюбивых, активных, здравомыслящих. Все эти годы я наблюдал за их работой, восхищался их самоотверженности, да вот только положение в стране не менялось: дома превращались в сараи, зарплаты увеличивались незначительно, дороги размывал дождь, в школе, где я учился, становилось все меньше учеников. Понимаю, что эти наблюдения поверхностны, но в сознании подростка складывался четкий вывод: ничего не меняется к лучшему. И что может сделать подросток? В 19 лет я окончил школу. Затем — университет. Я не был тем винтиком в механизме, который совершил бы в стране перемены. А вот люди старшего поколения — были. И мы «наслаждаемся» их успехами.

Мы видим, как люди пихают взятки направо и налево, как семьи тащат «благодарность» в госучреждения, как воруется все, что плохо и хорошо лежит, как люди стоят в очередях в социальные магазины — и не потому, что положение их плачевно (что тоже правда), а потому, что-то можно урвать на халяву. Потом можно и на митинг смотаться, ведь после него обещают свозить на концерт с фуршетом, где лапша — основное блюдо.

Я, как и мои сверстники, видел, что у руля страны находились представители партийной номенклатуры, те же люди, что оголтело ратовали за КПСС. Сейчас они сменили цвета, риторику, ориентацию (политическую, конечно), но положение вещей — все такое же. И будет таким, потому что смена поколений не происходит, и не может произойти: не может у нас человек стать министром в 27 лет (хорошим — это важно), как это произошло в Австрии с Себастьяном Курцем, который сейчас, к слову, австрийский федеральный канцлер.

Да, молодежь уезжает, но не потому, что выбрала путь наименьшего сопротивления, а ввиду полной разочарованности в своей стране, где в лепешку можно расшибиться — ничего не изменится. А эмиграция — это вообще нелегко; это куда сложнее покупки коробки конфет в магазине, которой порой достаточно для того, чтобы устроиться в Молдове на работу.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ