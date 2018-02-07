Последствия скандала: Как в Молдове «молочка» подешевеет на 30 процентов!

Сверхприбыль исчезнет сразу после того, как производители начнут честно указывать состав своей продукции на этикетке

В молдавскую сельскохозяйственную промышленность нагрянул «молочный кризис» - это главная новость последних дней. Напомним, экспертиза, проведенная в испытательной лаборатории пищевых продуктов Центра прикладной метрологии и сертификации (CMAC), дала сенсационные результаты: ряд массовых молочных продуктов почти не содержат молочных жиров.

Началась если не паника, то беспокойство: все чаще жители Молдовы начали задавать себе вопрос, а молоко ли мы пьем на самом деле?

«А если завтра скажут, что в мясе нет мяса, а в овощах — витаминов? Что дальше?» - пишут люди. И резонные они, в общем-то задают вопросы, заставляющие задуматься о том, не нанесен ли был удар по экономической безопасности страны. Чтобы выяснить, есть ли причины для беспокойства, мы обратились к бывшему председателю парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеславу Ионицэ.

- Нет, никакой удар по экономической безопасности страны нанесен не был, - заявил эксперт корреспонденту «Комсомолки» эксперт. - Начнем с того, что грешит этим всем только одна компания...

- Вы хотите сказать, что масштабы не столь велики, чтобы мы говорили об угрозе для экономики?

- Нет, масштабы велики — компания большая. Но все-таки если бы было сказано о том, что такова ситуация по всей страны... Тогда бы мы заплакали. Во-вторых, нет никакого криминала в использовании растительных жиров. Криминал в том, что об этом не информируют потребителя. Я помню, когда был председателем комиссии, все наши молочники спрашивали, почему мы не защищает внутренний рынок от игроков, пришедших к нам из-за рубежа. Наши говорили, что используют только молочные жиры, а в импортных присутствуют жиры растительные. Они просили защитить их обычным способом: пусть производители пишут на упаковках честно и большими буквами состав продукта. Растительные жиры — не вредные. Дело вообще в другом.

- В чем?

- В том, что в отрасли бардак: люди продают одно, а выдают свои товары за другое. Покупатель должен быть информирован. У нас же его частенько вводят в заблуждение. Но в этой истории речь не идет о контрафакте, о плохом производстве, плохом продукте. Речь идет о другом продукте. Другом!

- О чем это говорит?

- О том, что Агентство по защите прав потребителей должно сейчас взять ситуацию под контроль. Все знают, что у нас очень много молока производят на основании порошка. И это не трагедия, но об этом надо писать на упаковке.

- Картина, которую мы наблюдаем, к чему может привести?

- Вся эта история — один из эпизодов. Сейчас их будет много. Вот рынок соков например — у нас почти все восстановленные, а многие принимают их за натуральные.

- Но на экономику эта история не повлияет?

- Нет, повлияет только на качество обслуживания. И еще кое что: все эти жуликоватые компании продавали по завышенной цене продукт, чья стоимость на самом деле гораздо ниже. Потому что не писали, из чего этот продукт сделан. А вот когда писать начнут — сверхприбыль исчезнет. И цены будут честные, справедливые! Вот человек, например, покупает такой-то сыр по цене 200 леев за килограмм с молочными жирами, а если он покупает сыр с растительными — он на 20-30% дешевле.

КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО МОЛОКА

Во-первых, вам понадобиться йод: добавьте в молоко несколько капель раствора, если молоко окрасится в синий цвет, вы убедитесь в содержании крахмала в продукте, который добавляют, чтобы придать молоку густоты.

Во-вторых, чтобы проверить, разбавлено ли молоко водой, используйте спирт: разбавьте молоко в спирте в пропорции 1 к 2, и взбалтывайте смесь в течение минуты. Если, вылив смесь на блюдце, вы сразу увидите в молоке хлопья белого цвета — продукт качественный. А если не появятся, или это произойдет с большим опозданием, значит, молоко разбавлено!

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ