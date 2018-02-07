Я располагаю данными, что Майя Санду отказывается составлять общие избирательные списки с ППДП на условиях паритета, ссылаясь на лидерство ПДС в опросах, в связи с чем, этой партии должны отойти больше мест в списке. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

По словам журналиста, Майя Санду предлагает соотношение 1:3 – то есть на одно место ППДП должны приходиться три места для ПДС.

Журналист утверждает, что Майя Санду вполне может предложить Андрею Нэстасе соотношение 1:3, потому что «она понимает, что в отчаянном положении Нэстасе, он может согласиться и на меньшее».

Никитуш уверен, что «мы еще услышим новые подробности о конфликте между Майей Санду и Андреем Нэстасе». «Этого стоило ожидать, потому что новейшая история Республики Молдова свидетельствует о том, что личные амбиции обычно мешают политическим альянсам.

То, как создавались молдавские коалиции, начиная с Альянса за демократию и реформы в 1998 году, и заканчивая «бетонным» Альянсом за европейскую интеграцию, яркое тому подтверждение. Новое доказательство того, что две сабли в одни ножны не войдут, пусть даже они принадлежат внепарламентской проевропейской оппозиции», — отмечает Никитуш.

Кристина Пендя