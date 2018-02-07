Готовится почва для альянса между ДПМ и ПДС?

В последнее время я пристально слежу за тем, как зарождается и набирает обороты новый поток общественного мнения. Пока, он довольно слаб, но с каждым днем его сила все ощутимей. Я имею в виду информацию о том, что между объявившими о совместном участии в выборах ПДС и ППДП, появились некоторые разногласия. Более того, в прессу просочилась и информация о том, что Майя Санду настаивает на соотношении 1:3 в общих избирательных списках, а не 1:1 как обговаривалось ранее.

Такие ситуации неизбежны, но не это настораживает. Есть другие поводы поразмыслить. О них я расскажу ниже.

Во-первых, примечательно то, что ПДС никак не отреагировала на эту информацию. Это дает повод думать, что это все-таки правда. Во-вторых, примечательно, что эта информация исходит от окружения правящей власти, которая, похоже, очень заинтересована в том, чтобы союз между ПДС и ППДП распался. Читая между строк, выясняется еще одна вещь – «развод» ПДС и ППДП значит для правящей власти намного больше, чем сам по себе провал попытки объединить оппозиционные проевропейские силы. На «развод» ставки явно выше.

Пытаясь понять мотив правящей власти, я вспомнил о заявлениях демократов о том, что после выборов они готовы создать коалицию с проевропейскими силами. Очевидно, что Андрей Нэстасе и ППДП на такое не пойдут, а вот ПДС, будучи явно против правящей власти, все-таки более умеренна в своей позиции. Ясно, что для ДПМ крайне важно, чтобы даже в случае успешного создания блока ПДС-ППДП, в нем было меньше представителей ППДП. С представителями ППДП власти явно не удастся договориться, а вот с ПДС – очень даже может быть. Не хочу обижать представителей ПДС своими подозрениями, но кандидаты от ППДП всем известны и понятны, а вот с кандидатами от ПДС все не так ясно, а люди, которых не знаешь, всегда вызывают подозрения.

Другой важный момент – Майя Санду намного уязвимей для внешнего давления, чем Андрей Нэстасе. Для Майи Санду достаточно, чтобы ей из-за океана приказали «во имя интересов страны» выбрать меньшее зло и вступить в альянс с Владом Плахотнюком, и скорее всего, она так и сделает. Не думаю, что на Андрея Нэстасе американцы могут так же надавить. Влад Плахотнюк неоднократно был в США в последнее время и его визиты каждый раз порождали многочисленные предположения, сценарии и др. Согласно некоторым данным, Майя Санду тоже отправляется в США, а перед этим возникает информация о том, что она выдвигает неприемлемые условия ППДП, несмотря на то, что альянс строился на равноправии и паритете.

Из всего этого можно сделать вывод, что после объявления о совместном участии ПДС и ППДП в выборах, что-то изменилось. Возможно, у Майи Санду и ее коллег уже другие интересы, и они готовятся к другому союзу. Такие выводы оправданы, потому что ПДС не реагирует на информацию, потому что информация исходит от определенных источников, и потому что этих источников слишком много для обычного совпадения.

Если распадется альянс ПДС-ППДП, Андрей Нэстасе и его команда только выиграют. Во-первых, потому что ППДП сможет вернуться к идее антиолигархического фронта, которая может оказаться намного эффективней, чем объединение проевропейских правых сил. Во-вторых, если ПДС все-таки вступит в альянс с ДПМ через несколько месяцев, ППДП останется единственной партией на огромном сегменте электората, который предавали уже бесчисленное количество раз, и который, к сожалению, в очередной раз будет предан.

Думитру Спэтару