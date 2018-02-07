За последние годы многоплодных беременностей стало вдвое большеk

За последние годы многоплодных беременностей стало практически вдвое больше. По словам врачей, это происходит из-за того, что женщины часто прибегают к искусственному оплодотворению. Одна из них - Наталья Скреля. На прошлой неделе она родила тройню.

О том, что женщина беременна тройней, врачи узнали только на третьем УЗИ.

Только в первой муниципальной больнице у трех женщин родились по трое младенцев. Еще две скоро родят.

"Раньше очень редко рождались двойни, около двух процентов таких случаем было. О тройнях и речи быть не могло. А сейчас мы часто сталкиваемся с такими случаями рождения двух, трех, четверых детей", - сказала преподаватель Валентин Фрипту.