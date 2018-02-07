7 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
Мунсовет может одобрить возведение жилкомплекса на месте рынка “Алешина”
07.02.2018

Вопрос об изменении Зонального градостроительного плана для участка, где ранее был рынок “на Алешина”, в нарушение всех норм внесен в повестку заседания мунсовета сегодня, 7 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов, пишет aif.md.

По его словам, это решение было принято тогда же, 2 февраля, после заседания Комиссии земельных отношений. Социалист рассказал, что на этом месте планируется строительство многоэтажного комплекса для облегчения проезда к будущему немецкому гипермаркету на месте пока существующего здания “ДК профсоюзов”.

 – Дело в том, что проект изменения Зонального плана был одобрен без обязательных публичных консультаций. И, наверное, впервые в истории администрации Кишинёва, специалисты Главного управления архитектуры. включая и главного архитектора, высказали особое мнение в информативной ноте, которой почему-то не оказалось в присланных советникам материалах. Вот и выходит, что администрацию не интересует мнение жителей, они соблюдают лишь интересы крупного бизнеса, – заявил Одинцов.


 
Количество просмотров:
126
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.