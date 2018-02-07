НБМ прогнозирует снижение ставок по кредитам

Ставки по кредитам в этом году будут снижаться - уверены в Нацбанке.

По словам вице-президента НБМ Владимира Мунтяну, тенденция обусловлена макроэкономической стабильностью. И снижением базисной ставки, передает publika.md

"Средняя ставка по кредитам в прошлом году упала с 12,35% до 9,8. Вероятно, она продолжит снижаться благодаря относительно низкому уровню базисной ставки и достаточной ликвидности банковской системы", - cообщил вице-президент НБМ Владимр Мунтяну.

Индекс потребительских цен, по прогнозам Нацбанка, в этом году упадет до 3,7%. Для сравнения - в декабре он составлял 7,3%.