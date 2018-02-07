ANSA провела проверку на фабрике JLC

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сначала обсудило представленные там результаты лабораторных тестов, которые указывают, что многие молочные продукты на полках наших магазинов не содержат жиров животного происхождения.

Среди продуктов с наибольшей фракцией жира растительного происхождения были названы изготовленные на кишинёвском заводе JLC. Туда и отправились с проверкой инспекторы ANSA, передает mybusiness.md передает agora.md.

«Сегодня была проверена технологическая цепочка, условия производства, были взяты пробы с предприятия и готовой продукции из специализированного магазина. Образцы будут проверяться на качество и безопасность. Результаты будут в течение 5 дней», - заявил заместитель генерального директора ANSA Ион Тома. Он добавил, что будет осуществлён официальный контроль и других компаний, которые были в списке, опубликованном в прессе.

«На самом деле, молочная промышленность уже давно находится в центре внимания ANSA, начиная с 2013 года. У нас уже были и несоответствующие результаты, и штрафы и некондиционные продукты», - признал Тома.

Представители администрации JLC высказали сомнения в корректности отбора проб для экспертизы, результаты которой были опубликованы в пятницу. И заявили, что после возвращения руководителя компании из командировки (он сейчас находится в Казахстане), будет проведена пресс-конференция.