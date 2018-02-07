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Экономика
В рейтинге процветания Молдова оказалась между Кенией и Марокко
07.02.2018

В 2017 году Молдова заняла 98-ю строчку из 149 стран в ежегодном Рейтинге процветания (Prosperity Index), составляемом британской организации Legatum Institute.

Самую высокую оценку наша страна получила за образование, а самую низкую — за окружающую среду.

Согласно рейтингу, Молдова остается в числе стран с самым низким уровнем жизни в Европе.

Лидируют в рейтинге Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция, а замыкают его Судан, Афганистан и Йемен.

Ближайшими соседями по рейтингу Молдовы оказались Кения и Марокко. Украина заняла 112-ю строчку, Румыния — 46-ю, а Россия — 101-ю.

В процессе рассчета индекса исследователи учитывают совокупность показателей, распределенных по девяти отдельным группам — экономика, возможности для предпринимательства, государственное управление, образование, здравоохранение, безопасность и защищенность, личные свободы, социальный капитал и окружающая среда.


 
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