Пушков: Молдову превращают в провинцию Румынии

При действующей политической элите Молдовы не сможет выжить как отдельное государство и «превратится в провинцию Румынии», считает председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такое мнение сенатор высказал накануне на своей странице в социальной сети Twitter, передает riafan.ru

«Единственное, на что способна правящая коалиция, — превратить страну в провинцию Румынии. Само существование Молдовы под угрозой», — написал он.

Ранее, комментируя подписание представителями нескольких сел деклараций, требующих «воссоединения» Молдовы и Румынии, Додон подчеркнул, что большая часть населения страны такое решение не поддержит, и этот шаг в конечном счете приведет к гражданкой войне,.

Напомним, в настоящее время между парламентом Молдовы и политическим курсом президента страны регулярно возникают разногласия. Представители парламента настаивают на европейской интеграции Молдовы.