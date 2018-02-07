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Пушков: Молдову превращают в провинцию Румынии
07.02.2018

При действующей политической элите Молдовы не сможет выжить как отдельное государство и «превратится в провинцию Румынии», считает председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Такое мнение сенатор высказал накануне на своей странице в социальной сети Twitter, передает riafan.ru

«Единственное, на что способна правящая коалиция, — превратить страну в провинцию Румынии. Само существование Молдовы под угрозой», — написал он.

Алексей Пушков
 
@Alexey_Pushkov
 

При нынешней псевдоэлите в Кишиневе Молдова не выживет как отдельное государство. Единственное, на что способна правящая коалиция, - превратить страну в провинцию Румынии. Само существование Молдовы под угрозой.

8:06 - 7 февр. 2018 г.
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Ранее, комментируя подписание представителями нескольких сел деклараций, требующих «воссоединения» Молдовы и Румынии, Додон подчеркнул, что большая часть населения страны такое решение не поддержит, и этот шаг в конечном счете приведет к гражданкой войне,.

Напомним, в настоящее время между парламентом Молдовы и политическим курсом президента страны регулярно возникают разногласия. Представители парламента настаивают на европейской интеграции Молдовы.


 
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