Неприкасаемый. Когда ждать отставки Молдовану?

Ольга ЗЛАТАЯ

Врио генпримара Сильвия Раду пошла на открытый конфликт с главой столичного управления здравоохранения Михаем Молдовану, непотопляемым ставленником либералов. Именно так в мэрии последнее время начинаются все истории с увольнением чиновников. Поводом стало застолье, организованное в муниципальной клинической больнице №1 в рабочее время. Градоначальница внезапно заглянула туда и застала медперсонал, советников-либералов и Молдовану на сабантуе. Мэр попросила чиновника проявить характер и подать в отставку, но тот заявил, что исполняет свои обязанности исправно.

Праздник на развалинах…

Раду рассказала на оперативной планерке в мэрии, что Молдовану занимается бизнесом в больнице № 1 и организует праздники. Директор медучреждения Юрий Дондюк заявил, что накрыл стол на свои деньги в обеденный перерыв и после заседания админсовета: завершив долгую, плодотворную работу, решили перекусить, традиция такая.

«Празднуете и не несете никакой ответственности, - посетовала Раду. - Я пришла в больницу, а вы даже не ответили на мой звонок. Ненормально устраивать празднества в рабочее время. Я в жизни не видела таких застолий. Г-н директор объяснил мне, что это традиция. Они же врачи, им нельзя пить в рабочее время. Там не было чая. Чай с алкоголем?».

«Было обеденное время. Телефон был в режиме "без звука". Двери не были закрыты. Вы могли сесть с нами за стол», - парировал Молдовану.

…И бизнес на бахилах

Раду предъявила претензии и к распределению бюджетных средств. По ее словам, в больнице не ремонтировались несколько лет санузлы, при этом кабинет директора утопает в роскоши: «Вы перенаправили бюджетные деньги в Вадул луй Водэ, десятки миллионов лей, чтобы обустроить себе конференц-зал и базу отдыха, в то время как больницы не ремонтируются».

Молдовану заявил, что по всем предложениям, касающимся бюджета, проведены консультации: «Когда я пришел с проектом бюджета, вы не возражали. Надо было тогда сказать мне, что неправильно. Люди смотрят заседания примэрии как на спектакль».

Раду также отметила, что посетители больницы обязаны покупать бахилы, и попросила Молдовану, ответить: кто и зачем продает их. Начальник подразделения отмахнулся, заявив, что он не знает, чей это бизнес.

Управление здравоохранения объединять с управлением соцзащиты

Молдовану не видит причин для своей отставки: результаты его работы оценили все, кроме мэра. На прошлой неделе Раду распорядилась начать проверку финансового состояния управления здравоохранения. Она продлится до 15 февраля.

Молдовану говорит, что его управление инспектировали в конце октября: «Я не знаю мотивов создания новой комиссии. Возможно, это связано с реорганизацией управления, его намерены объединить с управлением соцзащиты, ищут ошибки, чтобы оправдать эту реформу».

Возможно, проверка связана с уголовным делом, о котором «белый и пушистый» Молдовану забыл. В конце декабря депутат-социалист Богдан Цырдя опубликовал документ, из которого ясно, что преследование начато антикоррупционной прокуратурой 20 октября: «Чего только не намутил сей гражданин! И увольнения «по беспределу», и унижения врачей, и финансовые нарушения, и сомнительные сделки… Но каждый раз НАЦ и АП были слепы и глухи. Сейчас вот лед тронулся. Ну поглядим».

Между тем в понедельник, сразу после шухера в мэрии, в столичном управлении здравоохранения было многолюдно. Съезжались разные люди, выносились бумаги… По некоторым данным, глава управления подчищает хвосты.

С «широко закрытыми» на нарушения глазами

Фракция социалистов в МСК не раз требовала инициировать освобождение либерала Молдовану от должности. К заявлению на имя вице-примара Нистора Грозаву прикрепляли материалы с результатами проверок, осуществленными финансовой инспекцией в управлении здравоохранения.

Из документов следует, что Молдовану потратил неизвестно на что 6 миллионов 867 тысяч лей через фантомные фирмы. Вопиющие беззакония были допущены им и при публичных закупках для ремонта. Был выявлен конфликт интересов при сдаче в аренду некоторых помещений детской муниципальной клинической больницы №1.

Но это, пожалуй, самый непотопляемый и скользкий чиновник мэрии. Скандалы вокруг его персоны начались с момента его возвращения в 2013 году. Молдовану с самого начала обвинили в незаконном исполнении должности. Это признавали и суды, в том числе ВСП. Изначально Молдовану был лишь председателем рабочей группы, которая должна была разработать концепцию развития системы здравоохранения в муниципии на 2015-2020 годы. Начался уже 2018 год, но нет четкого плана деятельности этой сферы, а за его разработку Молдовану выплатил группе иностранных экспертов более миллиона лей. Более того, чиновник продолжает занимать кресло главы управления.

Строитель парковок и монополист

Еще Молдовану установил монополию в области стоматологии: ликвидировал территориальные стоматологические центры и перевел всех в центр по улице Негруцци. На его совести - парковка перед РКБ, попытка отнять земли роддома №2 и закрыть больницу № 4 (у которой около 1,5 гектара земли стоимостью в несколько миллионов евро), покушение на земли больницы имени Игнатенко и больницы Святой Троицы. Строительство объектов на этих участках вели компании, которые принадлежат либералам. Чтобы проворачивать свои дела, ряд руководителей медучреждений просто выгнали, а на их место назначили новых, по политическим признакам. В 2015 году апелляционная палата Кишинева отменила все подписанные Молдовану приказы о назначении и увольнении директоров муниципальных больниц. Управление должно выплатить им по 300-400 тысяч лей, хотя решение принимал лично Молдовану.

Обокрал детей, слепых и глухонемых

Еще одно достижение чиновника – отвратительное питание в столичных детсадах. Молдовану был председателем рабочей группы по расследованию преступных поставок. Прошло больше года, но никто не наказан. Нет приговора, всего одна фирма была внесена в черный список. При этом Молдовану – соучредитель фирмы, которая занимается поставкой продуктов питания (расположена на Узинелор, 2) – там, где экс-глава управления транспорта Игорь Гамрецкий получил пять складов общей площадью 1000 кв.м. стоимостью в миллион.

Еще одно нарушение, на которое недавно указали советники-социалисты, - незаконное распределение денег для закупки оборудования слепым и глухонемым. Выделили 5 миллионов лей, но чиновник решил, что достаточно и 2 миллионов, а 3 миллиона отдал на ремонт двух столичных больниц.

По данным Счетной палаты, управление здравоохранения нанесло столице ущерб в 320 миллионов лей. На эти деньги можно было бы построить несколько медицинских центров и приобрести современное оборудование!