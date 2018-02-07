Молдавский наемник в Украине: Мне нужно 5 секунд, чтобы убить человека

Вооруженный конфликт на востоке Украины привлек на войну и молдавских наемников. За деньги они стали пешками в окопах, протянувшихся красной линией на политической карте мира.

Виталию Кожокарю 35 лет. В начале 2015 года Виталий воевал в Украине. За это, по возвращению на родину, получил три с половиной года тюрьмы с отсрочкой приговора на два года, передает rise.md

Виталий Кожокарь, наемник:

- «Мне нужно пять секунд чтобы убить человека. Я могу его убить голыми руками. Мы наемники, и это наша работа».

Решение поехать в Украину Виталий принял в пьяном состоянии. Он находился в городе Бессарабка вместе с собутыльниками. Это оказались вербовщики.

- «Нам заплатили только 1000 гривен. Не надо туда ехать. Это их страна, пусть сами разбираются. Мне жаль, и я за многое прошу прощения. Но больше всего я сожалею о том, что я там не умер. Из-за меня кто-то остался без родителей, детей, внуков. Я обо всем сожалею»

Эти и другие истории молдавских наемников в Украине вы можете посмотреть в видео-версии, подготовленной журналистами RISE Moldova.