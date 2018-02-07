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Общество
Желтый код в связи с ухудшением погоды
07.02.2018

В связи с надвигающимся на территорию Республики Молдова южным циклоном, Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код предупреждения в связи с ухудшением погоды. Предупреждение вступает в силу в четверг, 8 февраля, с 06.00, и действительно до 9 февраля, в 24.00, передает IPN.

По данным метеорологов, будет сильный дождь, особенно на юге и в центре страны. Количество осадков может достичь 15-20 л на кв. метр. На севере ожидается дождь и налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев. Ветер восточный, усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночью ожидаются +2 – +4 градусов по Цельсию, а в четверг максимальные температуры будут варьировать между +4 – +9 градусов по Цельсию. В пятницу, 9 февраля, немного похолодает.


 
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