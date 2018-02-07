Канду назначен председателем Парламентского совета по европейской интеграции

Совета парламента по европейской интеграции имеет новый состав. Изменения были одобрены Постоянным бюро парламента на сегодняшнем заседании.

Председателем Совета стал спикер Андриан Канду, а его заместителем – вице-спикер Валерий Гилецкий. В состав Совета входят 18 членов: председатели и представители парламентских фракций, руководство парламентской комиссии по ассоциации Республика Молдова – ЕС, делегации Республики Молдова в Парламентской ассамблее Совета Европы и Генеральный секретарь парламента.

Совет по европейской интеграции призван обеспечить механизм для связи, координации, консультаций и сотрудничества в процессе европейской интеграции Республики Молдова и гармонизации национального законодательства с Сообществом. Он следит за выполнением Соглашения об ассоциации РМ – ЕС и обеспечивает осуществление законодательной программы обязательств, принятых в рамках Соглашения об ассоциации.

Совет по европейской интеграции был создан парламентом в апреле 2016 года. До сих пор Совет возглавлял бывший вице-спикер парламента Юрий Лянкэ.