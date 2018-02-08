Молдаване мрачно оценивают свои перспективы

Молдаване являются пессимистами в отношении направления, в котором движется страна. Только 29% считают, что направление является правильным, а 60% отмечают, что оно неправильное, показывает опрос общественного мнения, представленного сегодня, 7 февраля 2018 года, передает IPN.

28% респондентов считают, что законы в Республике Молдова хорошие. Те, кто взаимодействовал с судебной системой, являются более пессимистичными: лишь 20% считают, что законы хорошие, а 72% отмечают, что страна идет в неправильном направлении.

77% респондентов считают, что политики являются коррумпированными. Не лучше обстоит положение с судьями (76%), прокурорами (74%), полицейскими (72%), врачами (69%) и служащими (63%). 38% респондентов считают, что учителя коррумпированы.

Только 36% респондентов согласны с тем, что молдаване равны перед законом, а 62% имеют противоположное мнение.

Наибольшим доверием пользуется церковь, которой верят 70% респондентов. 34% респондентов доверяют средствам массовой информации, 16% – судам. А парламенту и правительству доверяют 14% респондентов. Из тех респондентов, которые имели дело с правосудием Молдовы, только 8% доверяют правительству и только 7% парламенту.

Только 16% молдаван доверяют судебной системе. Цифра тех, кто взаимодействовал непосредственно с судебной системой немного больше - 18%.

Только 19% респондентов заявили, что доверяют судьям, и 20% – прокурорам. Адвокатам доверяет большее число опрошенных - 33%. Те, кто имел дело с правосудием, больше доверяют адвокатам (41%) и меньше прокурорам (16%).

Только 18% граждан верят в то, что виновный богатый человек будет признан виновным в суде. 24% верят в то, что обвиненный несправедливо человек будет объявлен невиновным.

С другой стороны, 54% респондентов, которые взаимодействовали с судебной системой, заявили, что они довольны профессиональным уровнем судей, а 56% были недовольны поведением судьей во время рассмотрения дела. 59% отметили, что они были довольны профессионализмом адвокатов, но только 42% подготовкой прокуроров.

В то же время 13% опрощенных отметили, что предлагали подарки или неофициальные деньги в суде, а 24% заявили, что у них требовали сделать это.

Председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику выразил недовольство опросом и сказал, что хотел бы, чтобы респонденты говорили точно, кому предлагали деньги: помощнику, адвокату, секретарю судебного заседания или другим служащем. По его словам, доверие в правосудие низкое не только из-за судей, но и других участников судебной системы.

Опрос был проведен Magenta Consulting в рамках проекта „Повышение эффективности, ответственности и прозрачности судебных инстанций в Республике Молдова”, финансируемого ЕС и реализуемого Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ).