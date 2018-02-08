Любимая учительница Владимира Путина, умершая в Израиле, завещала свое состояние гражданке Молдовы

Гражданка Молдовы оказалась основной наследницей любимой учительницы президента России Владимира Путина.

Мина Юдицкая завещала квартиру посольству России, а остальное свое имущество и сбережения оставила гражданке Молдовы Ольге. Знакомая покойной утверждает, что сиделка ее обкрадывала.

Юдицкая скончалась в возрасте 96 лет в декабре прошлого года. До своей эмиграции в 1973 году в Израиль она преподавала немецкий язык в 281-й средней школе в Санкт-Петербурге. Среди ее учеников был и будущий президент России. Знание немецкого языка помогло Владимиру Путину во время работы в ГДР по линии КГБ. В 2005 году во время визита Владимира Путина в Израиль Юдицкая встретилась с ним.

- Во время приема Володя подошел ко мне и сказал: "Мина Моисеевна, мы с вами попьем чаю". Меня куда-то повели длинным коридором. Володя шел рядом. И вдруг он говорит: "Мина Моисеевна, а я - лысый". Я говорю: "А я вижу". Наедине мы общались, наверное, минут сорок. Потом я спросила: "Володя, а какой вы меня помните?" Как женщина, думала, он ответит что-то вроде "вы были фифочкой". А он отчеканил: честная, справедливая, добрая, - вспоминала о той встрече Юдицкая.

Президент России тогда помог своей учительнице с жильем, распорядившись подобрать удобную квартиру с лифтом в центре Тель-Авива. В последние годы Юдицкая сильно болела и наняла себе сиделку. Ею оказалась уроженка Молдовы по имени Ольга.

Она и оказалась основным наследником знаменитой учительницы. В феврале, по истечении установленного законом срока, было оглашено завещание Юдицкой. Согласно ее последней воле, квартира передается посольству РФ, а два счета в банке и все остальное имущество остаются сиделке Ольге. Знакомая покойной утверждает, что сиделка была нечестной женщиной.

- После встречи с Путиным к Мине приходили журналисты из разных стран, сотрудники российского посольства Мина жаловалась дипломатам на свою алчную сиделку Ольгу, а потом просила доплачивать ей за уход. И это несмотря на то, что зарплата сиделок в Израиле приличная. К тому же они живут на всем готовом. Оля хорошо зарабатывала, иначе на какие деньги гражданка Молдовы учила бы двоих детей в Швейцарии? Притом она постоянно клянчила деньги у Мины, - говорит знакомая Юдицкой, Мария Камельман.

По ее словам, в завещании Юдицкой отдельно было указано, что сиделка должна оплатить установку памятника и похороны, но она этого не сделала.

- Она сослалась на то, что денег у нее нет. Поэтому похоронами занималось посольство РФ. Оно же разрешило сиделке проживать в квартире в течение месяца после смерти хозяйки. Личные вещи покойной, книги, фотографии она отказалась передать сотрудникам российской миссии. А ведь эти вещи могли бы украсить музей. Как стало известно, на счетах столько денежных средств, что можно не только поставить достойный памятник, оплатить похороны по высшему разряду, но даже купить не одну квартиру, - продолжила Камельман.

Она не исключила, что завещание Юдицкой может быть оспорено

Мина Юдицкая и Владимир Путин