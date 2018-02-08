Петер Михалко: Общение с проевропейскими властями и проевропейской оппозицией стало более активным

Европейский союз активизировал свой диалог как с проевропейскими властями Республики Молдова, так и с проевропейской оппозицией, и целью этого диалога является как можно более успешное проведение реформ на благо граждан страны. Такое мнение высказал Посол ЕС в Молдове Петер Михалко в интервью для Агентства IPN, в котором он проанализировал результаты реализации Соглашения об ассоциации и свободной торговле в 2017 году.

Петер Михалко указал на некоторые области, в которых проевропейские власти частично преуспели в проведении реформ, но дал понять, что большего успеха в этом смысле можно добиться в процессе здоровой политической конкуренции между властями и оппозицией.

„Мы видим позитивные вещи в экономической сфере. Мы видим очень хорошие шаги в области стабилизации банковской сферы, что было наиболее важно сделать после случившегося банковского мошенничества. Доверие в этом сегменте было возвращено, в том числе за счёт принятия законодательства, предусмотренного Повесткой дня ассоциации, это было ещё одним условием предоставления макрофинансовой помощи. В целом, мы можем сказать, что больший прогресс наблюдается в тех случаях, когда мы говорим о принятии законодательства, но нам нужно видеть и больше его применения на практике”, - заявил он.

Петер Михалко также дал некоторые разъяснения относительно позиции ЕС в тех условиях, когда проевропейские власти и проевропейская оппозиция в 2017 году обращались к европейцам с различными, даже противоречащими друг другу месседжами.

„Как я уже сказал, плюрализм мнений, особенно в политической сфере, является основным элементом любого общества, желающего называть себя демократическим. Естественно, различные политические силы имеют разные мнения, и это отражается в их общении с другими партнёрами. В этом отношении важно то, что в основе всех контактов между нами, как партнёрами по диалогу, лежат европейские ценности и наша общая повестка дня, нацеленная на реформы.

В то же время интенсивность нашего общения с выразителями разных мнений демонстрирует изменение качества наших отношений и нашего диалога в сторону очень и очень тесного и близкого. Республика Молдова больше не является страной, находящейся где-то вне Европейского союза.

Это наш сосед, важный партнёр, а теперь – и ассоциированная страна, которая взяла на себя обязательства в плане уважения ценностей и проведения реформ. Я думаю, что это является логическим объяснением того, почему в рамках диалога с различными политическими силами акцент делается на необходимости выполнения этих обязательств. Надеюсь, что такой диалог способен принести в будущем здоровую политическую конкуренцию в отношении того, насколько быстро и качественно могут быть внедрены в Молдове европейские стандарты на благо её граждан”, - заявил Посол ЕС в Кишинёве.