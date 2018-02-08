Вот уже 15 лет столичный Центр „Voinicel” бесплатно предоставляет услуги раннего вмешательства. Речь идёт о междисциплинарных и диагностических услугах, об оценке развития ребёнка, о консультировании и поддержке семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Центр „Voinicel” стал первым учреждением в стране, внедрившим услуги раннего вмешательства, и если в 2003 году, в момент его создания, Центр помогал лишь нескольким бенфициарам, то сегодня он оказывает поддержку 200 столичным семьям. В „Voinicel” также приезжают сотни семей из-за пределов муниципия, поскольку в их населённых пунктах такие услуги отсутствуют. Власти, при поддержке неправительственных организаций, поставили перед собой задачу расширить услуги раннего вмешательства на национальном уровне, и их важным партнёром в этом деле выступает „Voinicel”.

В интервью для IPN врио исполнительного директора Центра „Voinicel”, Алла Кожокару рассказала, что бенефициарами его услуг являются семьи с детьми в возрасте до 3 лет, у которых диагностированы церебральный паралич, аутизм, нарушения в коммуникационной сфере, синдром Дауна и другие проблемы развития. Специалисты Центра оценивают уровень интеллектуального, социально-эмоционального и двигательного развития ребёнка, его адаптивные и коммуникативные навыки и разрабатывают для него индивидуальные программы, включающие кинетотерапевтические, логопедические, психопедагогические, образовательные занятия и т. д. Родителям помогают успешнее взаимодействовать с детьми, понимать их потребности. С трёхлетнего возраста, когда дети больше не имеют права пользоваться услугами Центра, семьи направляют в учреждения, предоставляющие услуги дошкольникам.

В контексте инициативы по расширению услуг раннего вмешательства на национальном уровне специалисты Центра „Voinicel” провели в течение прошлого года учебные курсы и тренинги для десятков педиатров, нейропедиатров, кинетотерапевтов, реабилитологов, а также для специалистов в области первичной медицинской помощи из разных регионов страны. Обучение будет продолжено, Центр подписал соответствующий меморандум о сотрудничестве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, который действует до 2022 года.

Центр будет оказывать методологическую, информационную и дидактическую поддержку в развитии услуг раннего вмешательства на национальном уровне, а также будет оказывать консультативно-методическую поддержку специалистам, запускающим эти услуги в конкретном районе. Кроме того, специалисты Центра будут оказывать консультативную и оценочную поддержку в развитии детей в возрасте до 3 лет, направляя их в государственные медико-санитарные учреждения страны.

Алла Кожокару считает очень важным, чтобы врачи, посещающие эти курсы, имели возможность развивать услуги раннего вмешательства на своих рабочих местах, в тех районах, где они работают. Очень важно, чтобы эти услуги были доступны в регионах. Сегодня у семей не везде есть возможность пользоваться услугами раннего вмешательства, даже в случае детей с установленным ограничением возможностей, не говоря уже о тех ситуациях, когда наличие проблемы в развитии лишь подозревается. В населённых пунктах за пределами Кишинёва предпочтение отдаётся медикаментозному лечению, а не эрготерапии. В таких условиях чрезвычайно сложно развивать у ребёнка сенсорные, двигательные, коммуникативные навыки. Расширение услуг раннего вмешательства на национальном уровне обеспечит поддержку родителям и будет содействовать изменению восприятия обществом детей с особыми потребностями и их семей.