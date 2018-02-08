Критика в адрес альянса ПДС-ППДП

Партия действия и солидарности и Партия „Платформа достоинство и правда” не имеют команду, которая смотрела бы вперед, и которая могла бы предлагать решения, которые могли бы помочь властям. Такое мнение высказал вице-председатель Демократической молодежи Ион Харгел в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Мы видим, что они не договорились между собой, какой блок будут формировать, но с самого начала утверждают, что не примут другие правые, проевропейские партии. Естественно, это является проблемой”, - заявил Ион Харгел.

Он задался вопросу, что будут делать эти две партии, если в результате парламентских выборов получат около 20 мандатов, Демократическая партия так же получит около 20 депутатов, а социалисты будут иметь 51 депутат?

Политический аналитик Виктор Гурэу так же считает, что эти две партии не имеют команды, концепции, видения и сообщения. „У вас ничего нет, с чем можете прийти к гражданам, кроме зажженного факела мстительной войны”, - заявил Виктор Гурэу. По его мнению, эта война ведется в отместку Владу Плахотнюку.