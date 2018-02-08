8 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Критика в адрес альянса ПДС-ППДП
08.02.2018

Партия действия и солидарности и Партия „Платформа достоинство и правда” не имеют команду, которая смотрела бы вперед, и которая могла бы предлагать решения, которые могли бы помочь властям. Такое мнение высказал вице-председатель Демократической молодежи Ион Харгел в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Мы видим, что они не договорились между собой, какой блок будут формировать, но с самого начала утверждают, что не примут другие правые, проевропейские партии. Естественно, это является проблемой”, - заявил Ион Харгел.

Он задался вопросу, что будут делать эти две партии, если в результате парламентских выборов получат около 20 мандатов, Демократическая партия так же получит около 20 депутатов, а социалисты будут иметь 51 депутат?

Политический аналитик Виктор Гурэу так же считает, что эти две партии не имеют команды, концепции, видения и сообщения. „У вас ничего нет, с чем можете прийти к гражданам, кроме зажженного факела мстительной войны”, - заявил Виктор Гурэу. По его мнению, эта война ведется в отместку Владу Плахотнюку.


 
Количество просмотров:
157
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.