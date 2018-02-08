Многие из управлений примэрии работали неэффективно и непрозрачно

Многие из управлений примэрии, которые были реорганизованы по решению Муниципального совета, работали неэффективно и непрозрачно. Из-за этого жители не могли получить качественные услуги. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Муниципальный советник от Партии социалистов Стас Вартанян заявил, что непонятно было, чем занимаются некоторые из управлений, но они тратили значительные суммы в год. „Не было ясно, что делает Управление сельского хозяйства в рамках примэрии, но тратило ежегодно более полумиллиона леев. Социально-экологическое управление с бюджетом в 1,5 млн. леев, так же, не было ясно, чем занимается”, - сказал Стас Вартанян.

Гражданский активист Серджиу Унгуряну считает своевременными слияния, которые происходят в примэрии, потому что это меняет ситуацию и меняет связи между людьми, но это только полшага. „Дальше надо работать конкретно над созданием механизмов, которые не позволили бы неэффективную деятельность. Все должно быть более прозрачным, и этот механизм должен уничтожить на корню беззакония”, - отметил Серджиу Унгуряну.

В среду, 7 февраля, Муниципальный совет утвердил проект решения, в соответствии с которым Социально-экологическое управление сливается с Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Управление сельского хозяйства и продовольствия сливается с Главным управлением экономики, реформ и имущественных отношений, Управление культуры сливается с Главным управлением образования, молодежи и спорта, а Управление здравоохранения и Управление муниципального фонда поддержки населения сливаются (путем поглощения) с Главным управлением социальной помощи.