Откровения бывшего министра: я чувствовал, что меня попросту хотят купить.

Вице-председатель Либеральной партии (ЛП), бывший депутат и министр окружающей среды Валерий Мунтяну отмечает 10-летие своего членства в ЛП. В связи с этим, в своем личном блоге либерал подвел итоги своей деятельности.

«За эти 10 лет я никогда не стоял в стороне. Напротив, я всегда старался участвовать во всех процессах и политических баталиях. Было сложно, иногда рискованно, но я всегда знал, что принятые политические решения были если не единственно возможными, то как минимум лучшими на тот момент. Иногда я ошибался. Каюсь», — пишет он.

«За 10 лет минимум 10 раз мне деликатно, но категорично «намекали» (чтобы не сказать угрожали) на несвоевременность моих действий и высказываний. Не получилось. Столько же раз меня пытались переманить в другие партии. Неоднократно я чувствовал, что меня попросту хотят «купить». Именно купить, не в переносном смысле. Не получилось», — отмечает бывший министр.

Валерий Мунтяну утверждает, что теперь ему уже никто не «намекает», и не делает недостойных предложений.

«Политическая борьба стала более сложной в 2018 году, если сравнивать с 2008. Стало проще тиражировать ложь и в политике используется больше денег. К сожалению, этого достаточно для того, чтобы разрушить естественный политический баланс, основанный на «принципах и ценностях». После 27 лет независимости и ложной государственности Молдова в пять раз беднее, чем Румыния. За 18 лет страной управляли три Владимира: Воронин, Филат и Плахотнюк, но для граждан ничего не изменилось в лучшую сторону. Следующие 18 лет также не сулят ничего хорошего. Объединение Республики Молдова с Румынией является единственным решением для всех и каждого. Ради этого мы трудились, трудимся и будем трудиться впредь», — отмечает он.

Кристина Пендя