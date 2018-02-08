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Политика
Экс-министр: две партии вынуждены изменить свою предвыборную риторику
08.02.2018

«С моей точки зрения важно, чтобы партии не нападали друг на друга, не дискредитировали друг друга, имея серьезный аргумент для электората – только вместе мы найдем похитителей миллиарда и только вместе мы сможем сблизить родителей с их детьми, работающими на Западе. Это популярная тема, и как минимум две партии будут вынуждены изменить свою предвыборную риторику.  Майя Санду должна доказать, что как и народ, хочет объединения», — пишет в своем блоге бывший министр-либерал Юрий Киринчук. 

В связи с этим он отмечает, что ЛП входит в состав АЛДЕ, а ППДП и ПДС являются наблюдателями ЕНП. «Эти европейские партии являются членами коалиции. Что нам мешает в 2018 году объединиться в парламенте и рассказать всему миру, кто похитил миллиард?», — спрашивает бывший министр.

Киринчук также пишет, что «ЕС не будет щедрым, если на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы выяснится, что у нас нет местной демократии». Также он напоминает, что Дорин Киртоакэ является вице-председателем Палаты регионов в этой структуре, и именно она в марте рассмотрит положение с местной автономией в Молдове.

«Хочу увидеть, как Киртоакэ не позволят участвовать в 34-й сессии, которая состоится в начале марта, и в ходе которой обсудят ситуацию в местной публичной администрации, и судьбу избранного жителями Кишинэу мэра, которого не могли отстранить без постановления суда», — отмечает он.

По его мнению, на следующих выборах битва будет за европейский курс и это должны учесть молдавские проевропейские партии.

Кристина Пендя


 
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