«Гагаузы всегда будут стоять на страже независимости Молдовы, потому, что другой Родины у нас нет!»

Беседа с лидером движения "Новая Гагаузия", депутатом Парламента Республики Молдова Николаем Дудогло - о приоритетах возглавляемого им формирования

– Добрый день, господин Дудогло. В октябре прошлого года в Комрате прошел очередной съезд сторонников движения «Новая Гагаузия», которое вы возглавляете. Какие задачи тогда поставил перед собой форум, и какие из них организация реализовала к сегодняшнему дню?

– Сейчас первая и самая главная проблема в Гагаузии - разъединение всех политических сил региона. В последние годы жители АТО фактически разделились на несколько недружественных лагерей, поскольку каждая партия, вербуя своих сторонников, часто ведет при этом агрессивную политику против оппонентов. В этих условиях мы, активисты «Новой Гагаузии», поставили перед собой кардинальную задачу: усилить взаимодействие с общественными организациями, тем самым, активизируя их работу и наращивая полномочия в регионе. Эти организации по роду деятельности могут включать в себя, а, значит, реально объединять общими целями представителей и Партии социалистов, и коммунистов, и либералов, и либерал-демократов. Сегодня абсолютно ясно: не сделаем это, не объединим весь политический класс, какая бы партия ни пришла в будущем к власти в Гагаузии, она прежде всего будет преследовать свои меркантильные интересы.

И теперь, по прошествию четырех месяцев, я могу четко сказать, что программа, предложенная и утвержденная на нашем форуме, решается полным ходом. В команду «Новой Гагаузии» вошло уже более 6 тысяч человек. Это немало. Каждый день поступают все новые и новые заявления, причем, от представителей разных политических партий, что говорит о главном – наша идея поддержана жителями автономии.

- Какая цель может объединить все партии?

– Для правильного вывода нужно сделать небольшой экскурс в историю. Был момент, когда парламентские выборы в Гагаузии неожиданно выиграла партия «Родина»- та, которую жители региона практически не знали. А пришла она на пророссийской волне. Роль русского языка в жизни гагаузского народа –основополагающая: на нем мы общаемся, учимся в школах и вузах, молимся. Естественно, ставка на русский язык в программе «Родины» и стала решающей на выборах – в ее пользу, она набрала большинство голосов в Гагаузии. Но при этом даже не прошла в парламент страны, коммунисты выиграли тогда. И четыре года мы ощущали на себе, что Гагаузия проголосовала за одну партию, а выиграла по стране – другая. Вполне естественным для наших реалий стал факт, что политические дивиденды, как то: гранты, положительное решение вопросов, получили те, кто поставил на победителя. И это был не наш регион.

В последующие четыре года мы опять наступили на те же самые грабли. Гагаузия довольно внушительно проголосовала за коммунистов - более 80-90 процентов населенных пунктов стали сторонниками ПКРМ. Но коммунисты, войдя в парламент, монополию на власть потеряли, объединились с партиями либерально-демократического толка, и в дальнейшем руководство страной получила коалиция. То есть, Гагаузия опять прогадала в своем дальнейшем развитии, и лишь только потому, что позволила втянуть себя в состязания за власть не по здравомыслию, а по партийному предпочтению. Но мораль не усвоила, и на прошлых выборах потянулась за новой морковкой – никому не известной в Гагауз Ери партией социалистов. Додона помнили лишь как бывшего члена кабмина от партии коммунистов, и несколько человек, возглавивших ПСРМ - как выходцев из компартии. Но почему и на этот раз Гагаузия позволила себе обмануться? Да потому, что ПСРМ проэксплуатировала идею сотрудничества с РФ, а на билбордах красовался момент встречи Путина, Додона и Гречаной. Естественно, мои земляки решили, что ПСРМ - самая пророссийская партия, и отдали ей более 60 процентов своих голосов. Что мы имеем в сухом остатке? Социалисты - в парламенте, но они - в оппозиции. Я не хочу заострять внимание на Партии социалистов и ее лидере, но ответственно заявляю, что Гагаузия от своего предпочтения опять ничего не выиграла, кроме обещаний. Так пробежали три года, на носу – уже новые выборы, но социалистам также не под силу оказалось внести позитивные изменения в жизнь АТО Гагауз Ери.

Мы над временем не властны, и вот так получилось, что Гагаузия уже два десятка лет находится в каком-то политическом тупике. А тут мы вплотную подошли к вашему вопросу об объединяющей цели. «Новая Гагаузия» призывает, прежде всего, поддержать нашу родину, наш регион. На предстоящих парламентских выборах мы должны самостоятельно определиться так, чтобы политический класс впоследствии имел возможность работать со всеми партиями, тем более, сейчас, в связи с изменением системы выборов, будут и одномандатные округа. Это даст возможность автономии выбрать в депутаты патриотов Гагаузии, прежде всего думающих не о партиях и фракциях, а о гагаузском народе.

– И снова о «Новой Гагаузии»: в чем заключается «прорусскость» вашего движения?

– В этом году «Новой Гагаузии» исполнится восемь лет, и время вносит свои коррективы: меняется жизнь, а, значит, наступил момент реформ. Главная из них: «Новая Гагаузия» - не чей-либо векторный проект, не буфер какой-то партии, а общественная организация, выражающая интересы нашей автономии, а конкретней - совокупные интересы всего народа. Для того, чтобы и дальше объединять людей, мы приняли решение конкретно заявить о внешних партнерах, на которых ориентируется наше движение. На съезде «Новой Гагаузии» мы во всеуслышание продекларировали, что основной приоритет в работе нашей организации – сотрудничество с Российской Федерацией. Также горячо делегаты поддержали и синергию с Турцией, потому, что именно эти два государства максимально помогают Гагауз Ери. Говоря о России, в своем выступлении я сказал о значении для нашего народа русского языка, единой веры, объединяющей нас, проинформировал делегатов съезда о взаимодействии нашей организации с регионами РФ. Турция нашей автономии и раньше помогала, а в последние годы еще более активно ведет с Гагаузией совместные проекты, выделяет гранты, финансовую поддержку. На эти средства строятся новый корпус больницы, детский садик, Дом творчества. Турецкие партнеры готовы профинансировать строительство водопровода в Вулканештах. Многое делают для нашего региона.

Поэтому, наша команда четко выбрала в качестве своих приоритетов Россию и Турцию. Но мы, учитывая, что в составе «Новой Гагаузии» много интеллигенции и молодых людей, взаимодействующих на образовательной и профессиональной основе и с другими странами мира, готовы со всеми развивать дружеские отношения, в том числе, с нашими ближайшими соседями – Европой и Украиной. В Гагаузии можно услышать разные разговоры на эту тему, но мы должны понимать, что Гагауз Ери - автономия, а не отдельное независимое государство, имеющее конкретную внешнюю политику и полномочия для заключения каких-либо соглашений между странами. В то же время, выражая свое мнение по вопросам внешней политики, мы подаем сигнал руководству Республики Молдова учесть эти моменты при принятии важных решений.

В последнее время в Молдове идет вбрасывание бесконечного множества инициатив Либеральной партии, которые, как мы считаем, для Гагаузии неприемлемы. Кто-то эти инициативы, может, уже так горячо и не воспринимает. Но в Гагаузии их встречают жесткой критикой, за которой кроются боль и даже испуг, опасения, что, вопреки здравому смыслу, что-то из озвученного завтра может случиться. Призыв Либеральной партии к выходу из СНГ Гагаузия не поддерживает и этого не допустит. Непозволительно для автономии и заявление Либеральной партии о том, чтобы русский язык лишить права быть языком межнационального общения. Внесены этой фракцией и другие, аналогичные по незаконности инициативы. Например, о том, чтобы признать объединение Бессарабии с Румынией праздничным днем, и закрепить это в Конституции РМ. Я на парламентской комиссии сказал об этом. Конечно, каждый депутат парламента имеет право вносить предложения на рассмотрение, но они должны не противоречить закону, быть конструктивными и иметь однозначную, а не двусмысленную трактовку. А то, когда в автономии люди празднуют день Гагаузии, то в Кишиневе либералы- «инициаторы» тут же выносят вердикт, что это - сепаратизм. Зато себе они разрешают праздновать день объединения Румынии с Бессарабией. Как депутат, я также имею право излагать свою точку зрения и точку зрения Гагауз Ери, и утверждаю, что подобные инициативы ЛП мы не поддержим.

Гагаузы - ни в коем случае не сепаратисты. В Гагаузии живут и работают порядочные, трудолюбивые и добросовестные люди. И мы очень любим свою страну. На мой взгляд, сегодня гагаузы, может быть, даже больше патриоты Республики Молдова, чем те, кто об этом частенько говорит. И если мы делаем такие громкие заявления, то только из-за того, что боимся потерять суверенитет Республики Молдова. Гагаузы всегда будут стоять на страже независимости Молдовы, потому что другой Родины у нас нет! Для нас, жителей Гагаузии, единственная Родина - Молдова. Поэтому, мы будем ее защищать и за ее суверенитет бороться.

– Николай Харлампиевич, в разговоре Вы упомянули, что в «Новую Гагаузию» приходит молодежь. Насколько активно работает это звено в вашем движении?

– Вы ведь знаете, Ольга, что у каждого человека есть кумиры, как правило, они появляются в юном возрасте, но сохраняют свой ореол в нашей жизни долгие годы. Наверняка, такой герой был и у Вас. У меня это - Петр I, российский император. Я очень его люблю, потому, что он был сильнейшим реформатором. Мы из истории знаем, что Петр фактически создал новую элиту российской империи. Отправлял на учебу - богатых ли, бедных, главное – способных, умеющих мыслить и понимающих его мечту об обустройстве Государства Российского.

Так и мы, если беремся за реформы в Гагаузии, ее развитие, генерацию благосостояния нашего региона, должны начинать строить большой гагаузский дом с крепкого фундамента. В то же время, мы ведь отлично понимаем - та часть нашей молодежи, что надолго уехала в Россию и европейские страны, домой уже не вернется. Гагаузы – такие люди, которые добросовестно работают, зарабатывают авторитет и получают кредит доверия. Через время они забирают свои семьи и уже врастают в новую среду. Они на родину не возвратятся. Поэтому, пришло время Гагауз Ери готовить для себя следующее поколение образованных и патриотичных людей. В «Новой Гагаузии» есть молодежная группа - студенты с разных факультетов Комратского университета, которым мы выделили стипендии. В нее вошли также представители педагогического и технического училищ.

А дальше будем расширять и саму эту группу, и ее познавательные возможности. Например, молодые люди вместе с нами уже были в парламенте. 17 февраля проведем большой круглый стол – разработаем и примем такую программу для них, которая позволит студентам участвовать в жизни учреждений по тем специальностям, которым они обучаются. Так они получат практическое представление о своем будущем месте работы. Чаще всего абитуриенты выбирают факультеты, где есть бюджетные места, даже не понимая, будет ли выбранная специальность его профессией в будущем. Соответственно, по окончании вуза многие так и не работают по профилю. Своей программой «Новая Гагаузия» помогает профориентации молодежи. Таким образом, автономия станет получать готовых специалистов на конкретные рабочие места.

- Господин Дудогло, кто именно учредил стипендии для студентов?

– К сожалению, много людей в Гагауз Ери сегодня живут за чертой бедности. Это и многодетные семьи, и престарелые родители, чьи дети уехали из дому, а сами они уже в силу возраста и состояния здоровья не могут работать. Поэтому, было принято решение открыть при общественном объединении «Новая Гагаузия» благотворительный фонд, который называется «Виктория». Учредители фонда - я и моя супруга.

Фонд работает очень удачно. Люди поддержали почин, появились меценаты, многие - из числа нашей же команды «Новая Гагаузия». Фонд ежемесячно отчитывается за проделанную работу. Одно из важных направлений - поддержка молодежи, в том числе - выделение стипендий для студентов и спортсменов Гагаузии. А они у нас – знатные: Петр Янулов выиграл серебряную медаль на первых Европейских Олимпийских играх в Баку, Евгений Недялков принял участие во Всемирных Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Есть десятки ребят, участвующих в чемпионатах мира и Европы и завоевывавших там медали в разных видах спорта, многие - чемпионы Республики Молдова. В свое время я открывал в Комрате спортивный лицей-интернат, по сей день его и опекаю. Стипендии сегодня дают ребятам возможность тренироваться и достигать впечатляющих результатов. Гагаузия гордится своими спортсменами.

– Как Вы в целом оцениваете работу вашей команды? В нее входят действительно истинные сторонники идей, заложенных в программу «Новой Гагаузии»?

– Я в политике уже не первый год и скажу, что на этот раз наши реформы показали, что такой внушительной команды еще никогда не было в Гагаузии. Я уже говорил, что есть представители различных партий, лидеры, которые раньше были сами по себе, а теперь мы с ними нашли точки соприкосновения, общие интересы, и вместе работаем. Так что, сегодня «Новая Гагаузия» - совсем другая организация, и идет вперед она очень мощно. Но есть, конечно, критичные моменты, предстоит еще большой труд, все сразу не делается. Пока мы не сталкивались с явным противодействием какой-то партии, но скоро начнется предвыборная кампания, и это наверняка случится. А вот Исполком Гагаузии во главе с башканом уже сейчас не признают «Новую Гагаузию». То есть, у нас в оппозиции - руководители региона. Тем не менее, мы призвали их к объединению.

В нашей команде есть много депутатов Народного собрания, а в Народном собрании, надо признать, нет какого-то четкого большинства. Но уже множество вопросов, поднимаемых представителями «Новой Гагаузии», поддерживается превалирующей частью депутатов. Это касается и темы коррупции. - Счетная палата, проверив работу многих управлений, выявила очень большие нарушения. И сегодня «Новая Гагаузия» - инициатор ревизии действий власти.

- А у вашего движения есть проект развития Гагауз Ери в будущем? И на каких финансовых ресурсах он основан?

– В целом страна у нас богата черноземом. Гагаузия в этом отношении имеет свои плюсы и минусы. Достоинства юга - развитое виноградарство (вино традиционно - одно из бюджетообразующих направлений), посадки многолетних насаждений, сады, наконец, сдвинулось с мертвой точки животноводство. Следующий этап – создание, после Вулканештской, еще двух свободных экономических зон в Комрате и Чадыр- Лунге. Семь лет назад наша команда хотела организовать в Комрате промышленный парк, сегодня эта идея переросла в открытие СЭЗ.

В таком конструктивном ключе «Новая Гагаузия» и предлагает программу дальнейшего экономического развития АТО. Этому также будет способствовать выросший за последнее время - в результате хороших отношений с центральными властями - бюджет.

Ту поддержку, которую имеют сегодня башкан Гагаузии и ее исполком, все вместе взятые башканы не имели. Сейчас в парламентской фракции ДПМ работают три депутата от Гагауз Ери, выступают с инициативами для региона, добиваются их исполнения. И к значительному увеличению бюджета автономия еще получает серьезные дополнительные дивиденды. К сожалению, предложение «Новой Гагаузии» по расходованию большей части этих средств на решение экономических проблем региона, не совпадает со стратегией властей автономии в этом вопросе. Но мы не опускаем руки – обсуждаем, убеждаем и вот, в этом году, впервые, благодаря нашим депутатам в Народном собрании, часть средств запланирована на субсидии в сельское хозяйство. Ситуация такая: в стране действует программа посадки многолетних насаждений, субсидируемая государством, а вторую помощь можно получать в рамках автономии. Принимая дотации, гагаузские предприниматели смогут сажать виноградники и сады, развивать переработку урожая в Гагаузии, дополнительные средства нужны и для расширения животноводства. Кредиты не то, что не развивают предприятия, а постепенно уничтожают их, потому что, к сожалению, в стране нет кредитов под одно - двухпроцентные годовые. А субсидии дают возможность действительно поднять сельское хозяйство в Гагаузии. В советское время на землях АТО не было недостатка в рабочих местах. И если сегодня здесь появились безработные, значит, мы не используем свои возможности и успешный опыт предыдущих десятилетий.

Сейчас для дальнейшего развития предприятий, начиная с агрохозяйств, необходимы новые законопроекты, которые предлагает команда «Новой Гагаузии». В автономии есть плодородная земля, она обрабатывается, идет посадка садов и виноградников, следующий этап – переработка, чему и способствует открытие свободных экономических зон. Они готовы для взаимовыгодного сотрудничества с представителями других стран, для инвестиций.

Приоритет «Новой Гагаузии» - житель автономии, предприниматель, развивающий свой регион. Нам давно пора повернуться лицом к самим себе. Думаю, наша извечная ошибка в том, что мы чаще внимаем тем, кто приезжает к нам из других стран со своими экономическими предложениями и моделями развития аграрного хозяйства. Проводим массу форумов, тратим десятки миллионов леев на это. Безусловно, обмен мнениями и опытом интересен, но форумы идут год за годом, а инвестиций все нет. Поэтому, наша команда считает, что главный инвестор Гагаузии – сам житель Гагаузии, создавший себя и свое предприятие. И мы должны довериться ему, его опыту, полученному от предков, веками возделывавших родную землю, дать возможность раскрыться, помочь с субсидиями для расширения, развития его предприятия, что впоследствии приведет к желанному появлению дополнительных рабочих мест. И через несколько лет эти предприятия начнут пополнять бюджет Гагауз Ери.

– Господин Дудогло, какие условия ваша команда может создать в автономии для сохранения традиций, культуры и языка гагаузского народа?

– Это один из самых острых и обсуждаемых вопросов в Гагауз Ери, который появился на повестке дня еще в прошлом созыве Народного собрания. Назрела необходимость урегулирования проблемы. Сейчас депутаты Народного собрания, в том числе - из команды «Новой Гагаузии», готовят законопроект о поддержке и развитии гагаузского языка. Наши деды веками сохраняли и сохранили язык и традиции гагаузского народа, обязанность потомков – продолжить это, поэтому, в ближайшее время в АТО будет принят закон, не просто дающий возможность, а обязывающий наш народ сохранять и развивать гагаузский язык и культуру. В программу школ автономии введен родной язык как предмет для углубленного изучения, появились первые такие примеры и в детских садах. С принятием закона эти новации обретут масштаб в рамках всей автономии.

– Николай Харлампиевич, а какой, по Вашему мнению, настоящий гагауз?

– Хороший вопрос. Гагаузы очень любят дружить, и дружить по-настоящему. Гагаузов очень сильно обижает, если в этой дружбе их предают. Возможно, другие люди философски воспринимают такие превратности судьбы, скорее забывают их. А у гагаузов обида держится дольше. Думаю, потому, что в нашем народе из поколения в поколение передаются неизменные установки: дружба – это наивысшее доверие, друг – это на всю жизнь. И любое нарушение этого правила воспринимается как предательство. Поэтому, если гагауз поссорился, то это тоже - на всю жизнь. Истинные гагаузы – очень трудолюбивый, гордый и смелый народ. Но, подчеркиваю: гагаузы не упертые и экспансивные без причины, они достаточно рассудительны, и всегда принимают решение, в основе которого лежит здравый смысл. Возьмем для примера факт образования Гагаузской Республики. Достигнув этой цели, Гагаузия согласилась стать автономией, и этот шаг - далеко не капитуляция, а демонстрация того, как гагаузы умеют и думать, и дружить. Это – способность сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Вот, пожалуй, те качества, которые, по моему мнению, характеризуют настоящего гагауза.

– Вы только что сказали, что гагаузы, как правило, принимают правильные решения. Это относится и к выборам в автономии?

– Я подтверждаю свои слова, но нельзя исключать факты предвыборного манипулирования народом, что случается во всем мире сплошь и рядом.

Есть момент, который уже довольно продолжительное время используют в предвыборных кампаниях нечистоплотные политики: вековую привязанность гагаузского народа к русскому языку и России. Сегодня в Гагаузии нет ни одного жителя, который бы отрицал эту симпатию. Как пример - консультативный референдум о вхождении Молдовы в Таможенный союз, за что положительно проголосовали 98% населения Гагауз Ери.

Нам надо учиться выбирать профессионалов. Поэтому, мы, «Новая Гагаузия», считаем, что и наши внешние партнеры, и центральная власть, когда у нас идут свои выборы в АТО, не должны в них вмешиваться. Как только народ выберет не того главу, кто больше пророссийский или проевропейский, а того, кто знает основы права, экономики, стратегического планирования, кто умеет эффективно управлять делами общества и людьми, и готов ответственно принимать решения - Гагаузия вступит на путь трансформации в экономически процветающий регион с прочными социальными гарантиями для каждого жителя.

– По Вашему мнению, кому сегодня нужно помогать в первую очередь – власти или рядовым гражданам? И кому Вы сами помогаете?

– Я всегда очень любил работать с детьми, на протяжении многих лет был тренером. Потом род деятельности поменялся - почти 12 лет я трудился на посту мэра столицы Гагауз Ери, теперь – депутат Парламента республики. Но если у меня есть свободная минута, я отдаю ее общению с молодежью, и это касается не только вручения стипендий и какой-то материальной помощи: мы обсуждаем волнующие их ситуации, делимся мнениями, ставим цели и решаем дилеммы. Каждый человек должен иметь мечту и добиваться ее. И чем грандиознее будет его цель, тем больше он сможет добиться в жизни.

Такой же взаимно обогащающий диалог происходит у нас с молодежным крылом нашей организации. А по сути, это – общий принцип коммуникаций «Новой Гагаузии» с жителями автономии. Хотя, дети и старшее население, в силу возраста, чаще нуждаются в конкретной финансовой помощи: оплате дорогостоящих операций или сложного медицинского лечения. Мы понимаем затруднительность их положения, благотворительный фонд по мере возможности помогает страждущим, но остается еще множество людей, нуждающихся в поддержке. Поэтому, в прошлом году наша команда в Народном собрании инициировала закон, и он уже принят: если ребенку нужна дорогостоящая операция, то 50% средств решением собрания выделяет бюджет. То есть, мы идём по пути максимальной поддержки населения в сложных ситуациях.

- А властям надо помогать, как Вы считаете?

– Я считаю, что помощь властям со стороны граждан – их активное участие в жизни страны. Не отсиживаться надо, не отмалчиваться, а высказывать свое мнение по каждому действию властей. Тогда не будет расцветать пышным цветом политика двойных стандартов. Например, на заседании правительства возникает какой-то неоднозначный вопрос, а башкан Гагаузии - член правительства - молчит. Но обсуждение этого же вопроса в Гагаузии тут же рождает призыв выйти на митинг. Убежден, что первоочередная обязанность властей – знать мнение народа по любым вопросам жизнедеятельности страны, а обязанность народа – открыто доносить до них свою позицию.

Так мы поступаем в Парламенте с инициативами фракции либералов. Да, у них есть право на выражение своей идеологии, но мы сразу высказываем ответное мнение на их предложения, апеллируем им. У нас многонациональная республика, в которой живут молдаване, румыны, русские, гагаузы, евреи, украинцы и болгары, цыгане и другие этносы. Власти должны объединять нас, а не разобщать.

- Как жители Молдовы относятся к автономии?

– Если можно, прежде скажу об отношении Гагаузии к Молдове, а потом сделаю реверс. Гагаузия – регион с полным отсутствием сепаратизма и национализма. У нас все одинаковы и равны - молдаванин, русский или гагауз, болгарин. С работы по национальному признаку не увольняют, а считаются больше с теми, у кого выше профессиональная подготовка. Поэтому, уважение гагаузского народа к молдавскому всегда было, есть и будет. Я считаю, что для нас, гагаузов, очень здорово, что мы живем в Республике Молдова, а не в другой стране. Жизнь за много лет все перекрутила, очень много семей – смешанные, без всяких националистических установок, что гагаузы не женятся на молдаванках и наоборот. Что касается отношения жителей Молдовы к Гагауз Ери, мы слышим много положительного, вот, мол, гагаузы – молодцы, трудятся, развиваются. Так считает большая часть республики. Но есть и меньшая, нелояльно настроенная, та, которая призывает к потере суверенитета и вступлению в НАТО, и которой мы, гагаузы, противостоим. Мы живем, и дальше хотим жить в нейтральном государстве, дружить и с Востоком, и с Западом. Такова политика Гагаузии. А в целом, мы очень гордимся, что между молдавским и гагаузским народами есть дружба и понимание.

– Значит, у Молдовы есть мультикультурное будущее?

– Я считаю, что есть. Опять вернусь к инициативе либералов: ведь не только я их не поддержал, «против» выступило большинство депутатов парламента. Это говорит о том, что Молдова идёт в верном направлении. Постепенно уйдут из жизни сепаратизм, радикализм и нагнетание Восток- Запад и Таможенный союз - Европейский союз. Именно эти факторы сегодня запутали страну. Она на перепутье, но этот момент наверняка пройдет. Еще несколько лет и все поймут, что мы можем и дальше дружить и сотрудничать с Российской Федерацией по давним стратегическим направлениям, дружить и с Европой, потому что Молдове нужны высокие технологии, которые там есть. Для Гагаузии естественна дружба с Турцией, которая к нам так искренне относится, ведь нас связывают кровные узы.

– Вы оцениваете политическую ситуацию в республике как стабильную?

– Обстановка в стране очень сложная, она ежедневно отражается и в газетах, и на интернет-сайтах. Усугубили ее два отрицательных момента: кража миллиарда из банковской системы страны и противостояние ветвей власти. Молдова идет вперёд. Постепенно, шаг за шагом, правительство Филипа внедряет реформы. И каждое популистское вмешательство в этот процесс останавливает его. Любая партия, любое движение имеет свою идеологию и программу, а они – не конечная цель, но лишь способы ее достижения. Цель же у всех молдавских политформирований общая – экономическое развитие Молдовы. Межпартийные дрязги просто отбрасывают республику назад.

Я – патриот не только Гагаузии, я - патриот Республики Молдова. И люблю свою страну. Если каждый из нас будет делать для нее все, что может, наша жизнь изменится к лучшему, я в этом нисколько не сомневаюсь.

– Как Вы относитесь к событиям вокруг российских телеканалов? Согласны, что угроза свободе слова реальна у нас в стране и как обстоят дела со свободами в Гагаузии?

– Я ни в первый, ни во второй раз не голосовал в парламенте за исключение российских аналитических программ из телевещания. Коллеги в парламенте говорили мне: «Николай Харлампиевич, Вы не проголосовали «за», а ведь именно против Вас применяли телевизионные предвыборные технологии».

Да, на прошлых выборах башкана народ АТО Гагауз Ери стал объектом беспрецедентного давления на свой выбор по телевидению и радио, в печатных СМИ. Кроме того, агитировать за Влах приехала большая группа депутатов Госдумы, спортсмены Валуев, Карпов, Роднина, выступали всеми любимые артисты Газманов и группа « Любэ». Мы всегда рады нашим друзьям из России и других государств, но делать это во время выборов и откровенно в пользу одного из кандидатов – неблаговидный поступок. Конечно же, большинство избирателей не устояли перед таким натиском, поверив признанным авторитетам и наделив этого кандидата совершенно иллюзорными достоинствами.

Недопустимо, чтобы кто-то извне вмешивался во внутреннюю жизнь региона. В то же время я считаю, что вырезание одного, второго, третьего каналов доведет до того, что мы начнём запрещать всё. Это – не выход, поэтому, я и не голосовал. В трениях между Молдовой и Россией я тоже не принимаю чью-либо сторону, так как считаю, что в них виновны обе участницы. И обе должны сделать для себя вывод, не доводя ситуацию со взаимной высылкой чиновников и журналистов до абсурда.

Будучи представителем Гагаузии, я выражаю позицию гагаузского народа. А мы не поддержали предложения о выводе российских войск из Приднестровья; об изменении в Конституции названия языка с молдавского на румынский; о лишении русского языка статуса языка межнационального общения; о выходе из СНГ. Об этом я неоднократно заявлял в СМИ. Чем больше информации человек получает, тем толковей оценивает действительность. Просто кто-то считает, что, получая разную информацию, граждане бесконтрольно меняют свое мнение, а это не приветствуется. Такая установка – тупик. К этому выводу придут, но нужно время.

Что же касается свободы слова в Гагаузии, депутаты Народного собрания попытались принять новый закон о телевидении, проголосовали за него, а башкан, в результате, не промульгировала. Реальность такова: сегодня канал ГРТ фактически захвачен - передает новости только о лидере автономии. Там же составлен чёрный список с именами политиков, которых на канал никогда не приглашают. При прошлых руководителях обстановка была более демократичной. К сожалению, нынешняя власть использует печатные СМИ и телевидение для поддержания у населения иллюзии, что всё хорошо. Но мы все при этом понимаем, что всё совсем не гладко.

- Вы упомянули только что ультиматум о выводе российских войск с территории Приднестровья. Каково Ваше мнение о взаимодействии Кишинева и Тирасполя в деле урегулирования конфликта, с учетом вышеуказанных требований?

– Гагаузия поддерживает хорошие отношения с Приднестровьем. Многие уроженцы нашей автономии живут, учатся и работают в этом регионе. И отношения между Приднестровьем и Молдовой меня, как и всех жителей республики, безусловно волнуют. У меня нет полномочий комментировать высказывания и решения обеих сторон, но есть право иметь свое мнение по этому поводу. В этом году переговоры сдвинулись с мертвой точки, подписаны важные для жителей обоих берегов Днестра решения, и это радует. Школьники и студенты, получившие образование в Тирасполе, теперь смогут легализовать свои дипломы в Молдове, налаживается телефонная связь, отрегулирована ситуация с номерами на транспорте. Эти практические шаги воодушевили всех и явились доказательством того, что при наличии доброй воли можно и нужно договариваться.

В свое время Гагаузия могла остаться республикой, но согласилась на автономию, поскольку нельзя не учитывать, какой ценой ты достигаешь желаемого, и каковы будут последствия. АТО своей главной цели достигло: сегодня Народное собрание Гагауз Ери имеет самые высокие полномочия, оно принимает все необходимые законы для развития нашего региона. Если когда-нибудь устройство нашей страны будет меняться, то Гагаузия, что естественно, тоже примет в этом участие.

– Николай Харлампиевич, в вашей политической жизни есть поступок, за который вам стыдно?

– Если ты пришел в большую политику, будь готов ко всему – клевете, наветам, давлению, манипулированию. И настройся этому противостоять. Я занимал в Гагаузии разные должности, иногда было желание все бросить и вернуться обратно в спорт. Но это были минутные порывы, потому что так будет всегда: ты стараешься все делать для людей как можно лучше, но обязательно найдется кто-то и запутает их, белое назовет черным. По отношению ко мне были поступки, за которые, возможно, сейчас кому-то и стыдно. Но я за свои политические действия не краснею, потому что всегда делаю осознанные шаги. Это касается, кстати, и часто задаваемого мне провокационного вопроса, почему я вхожу в Демпартию, не популярную в автономии. А потому, что я не хочу выбирать одного друга из трех, а двоих оставшихся делать врагами, я хочу иметь трех друзей. И кто считает такой принцип безнравственным, пусть первым бросит в меня камень. Далее: я – опытный политик, и перед тем как сделать шаг, взвешиваю, что он даст не только лично Николаю Дудогло, а всей автономии. И если мы положим на чашу весов результат предпринятых мною действий, то увидим, что они стимулируют развитие региона, что увеличился бюджет Гагауз Ери.

Мы с товарищами по движению «Новая Гагаузия» желаем нашему народу дальше крепить дружбу с внешними партнерами по развитию и быть патриотами Республики Молдова. Тогда нам всем ни за что не будет стыдно.

Интервью вела Ольга Березовская, независимый журналист