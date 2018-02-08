Главу управления здравоохранения обвинили в открытии частной клиники

Бывший директор больницы имени Валентина Игнатенко Николай Старчук призвал муниципальных советников отправить в отставку главу управления здравоохранения. По его словам, Михай Молдовану построил в одном из блоков первой детской клинической больницы частную клинику.

"Молдовану забрал себе 500 метров территории, снес отделение интенсивной терапии и реабилитации и построил никчёмную клинику", - сказал бывший директор больницы В. Игнатенко Николай Старчук.

Владелец клиники Сергей Беженару опровергает заявления Старчука.

"Другого владельца кроме меня нет. Это не частная клиника, как вы говорите, здание взяли в аренду", - отметил директор частной клиники Сергей Беженару.

Отвергает обвинения Старчука и директор первой клинической больницы Штефан Каланча.

"Все документы прошли через меня, я все координировал, и хочу сказать, что никогда не видел в них фамилии Молдовану", - сказал глава детской клинической больницы Штефан Каланча.

А Михай Молдовану говорит, что Старчук таким образом хочет отомстить ему за увольнение.

"Она не принадлежит мне. Вы можете проверить данные, не на основании заявлений господина Старчука, а другими доступными вам методами", - отметил глава Управления здравоохранения Михай Молдовану.

В понедельник отставки главы управления здравоохранения потребовала исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду. На прошлой неделе она нагрянула с проверкой в первую горбольницу и застала администрацию за праздничным столом в разгар рабочего дня. Был там и Михай Молдовану.

По решению Сильвии Раду в управлении здравоохранения начали служебное расследование. Завершить его должны к 15-му февраля.