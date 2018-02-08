Башкан Гагаузии предложила внести поправку в закон о КС относительно гражданства судей

Башкан Гагаузии Ирина Влах предложила внести в закон о Конституционном суде поправку относительно гражданства судей. На заседании правительства глава автономии заявила о том, что служители Фемиды должны обладать исключительно гражданством нашей страны.

«Предлагаю внести в дополнения в статью 14, пункт 1, которое бы звучало следующим образом: «При этом, не могут быть назначены на должность судьи Конституционного суда лица, имеющие гражданство иностранного государства». Прошу поддержать это предложение», - заявила Ирина Влах.

Против этой идеи выступил экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Он отметил, что Конституция Республики Молдова разрешает множественное гражданство. Также, по его словам, существует практика Европейского суда по правам человека, которая снимает запреты на занятие публичных должностей исходя из критериев гражданства.

Премьер Павел Филип в свою очередь предложил «предоставить возможность обсудить вопрос гражданства судей КС депутатам парламента».

Проект закона о Конституционном суде будет направлен на рассмотрение в законодательный орган страны.