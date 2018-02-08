Башкан Гагаузии предложила внести поправку в закон о КС относительно гражданства судей

|
|
...
|
Политика
Башкан Гагаузии Ирина Влах предложила внести в закон о Конституционном суде поправку относительно гражданства судей. На заседании правительства глава автономии заявила о том, что служители Фемиды должны обладать исключительно гражданством нашей страны.
«Предлагаю внести в дополнения в статью 14, пункт 1, которое бы звучало следующим образом: «При этом, не могут быть назначены на должность судьи Конституционного суда лица, имеющие гражданство иностранного государства». Прошу поддержать это предложение», - заявила Ирина Влах.
Против этой идеи выступил экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Он отметил, что Конституция Республики Молдова разрешает множественное гражданство. Также, по его словам, существует практика Европейского суда по правам человека, которая снимает запреты на занятие публичных должностей исходя из критериев гражданства.
Обсуждение новости
|