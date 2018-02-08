Габурич: Молдова должна стать раем для IT-компаний

Молдова должна стать раем для IT-компаний, и власти предпримут необходимые шаги, чтобы создать благоприятные условий для развития такого бизнеса.

Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе встречи с группой иностранных инвесторов в области информационных технологий и электрической энергии, которые выразили заинтересованность в расширении своей деятельности в Молдове, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, в ходе дискуссий потенциальные доноры оценили преимущества, которые предоставляет корректировка законодательства в области IT и создание первого в нашей стране IT-парка - «Moldova Park IT». Кирилл Габурич призвал иностранные IT-компании инвестировать в нашу страну, отметив готовность властей оказывать им всю необходимую поддержку.

Госсекретарь отраслевого ведомства Виталий Тарлев кратко представил законодательство о порядке функционирования IT-парков, налоговых льготах и упрощенном взаимодействии с государственными учреждениями, а также о виртуальном режиме деятельности в IT-парках.

Потенциальные доноры также были проинформированы об упрощении порядка предоставления и продлении срока временного проживания, а также об отмене разрешений на работу для иностранных инвесторов и высококвалифицированных работников IT-компаний.