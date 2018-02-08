Гимпу горячо вступился за племянника, по вопросу о банковской краже

В рамках программы "Политика с Натальей Морарь" на телеканале TV8, Михай Гимпу говорил о невиновности одного своего племянника - Дорина Киртоакэ, а затем принялся защищать другого - Корнела Гимпу.

Едва ведущая Наталья Морарь начала говорить о банковском скандале, упомянув, что племянник Михая Гимпу занимал пост вице-председателя Victoriabank, лидер ЛП тут же принялся говорить о его непричастности:

- Во время скандала, когда он только начинался, вы пробовали обсудить ситуацию с племянником Корнелиу Гимпу, который работал в Victoriabank, - спросила Морарь.

- Какое имеет отношение Victoriabank к краже миллиарда?, - тут же резко отреагировал Гимпу.

Перепалка продолжалась несколько минут. Наталья Морарь безуспешно пыталась задать интересующий ее вопрос, а Гимпу кричал, что все вопросы к дирекции банков.

"Вы знаете что делает ваш директор? Вот и он не знал... Оставьте Корнела Гимпу в покое, он не имеет отношение к украденному миллиарду", - возмущался Гимпу.

Погасить конфликт удалось соведущему Андрею Попову, который сказал, что Михай Гимпу "прекрасный дядя, и он всегда защищает племянников".

Напомним, Вячеслав Платон, отбывающий срок за махинации в Banca de Economii, летом прошлого года написал публичное письмо Михаю Гимпу, в котором утверждал, что у Гимпу есть "джокер в рукаве – это ваш племянник Корнел Гимпу, который является первым вице-председателем Victoriabank. По словам Платона, Корнел Гимпу обладает информацией о краже через Victoriabank и Banca de Economii и резервов Нацбанка в размере 2 млрд леев.