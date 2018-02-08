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Общество
Опрос: 90% граждан Молдовы считают себя патриотами
08.02.2018

90% граждан Молдовы считают себя патриотами. Таковы результаты исследования Magenta Consulting. Провели его по заказу Бюро информации и документации НАТО в Кишиневе.

9% заявили, что они не патриоты, а оставшиеся респонденты не дали конкретного ответа. 76% граждан готовы защищать родину в случае войны, а 20% не намерены сражаться на поле боя, передает publika.md

Треть респондентов считают, что безопасности Молдовы угрожает Россия, 14% - что США. Около 16% заявили, что это Украина и Румыния. И лишь 3% - что это Европейский союз. Между тем, 34% отметили, что безопасности страны способствует НАТО.

В то же время, 27% придерживаются противоположного мнения. А 20% отметили, что Североатлантический альянс не имеет влияния на нашу страну.

Опрос проводили с ноября 2017 по январь 2018 года. В нём участвовали 2282 человека. Погрешность составляет плюс минус два процента.


 
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