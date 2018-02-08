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Мог ли Штефан чел Маре отказаться от своей страны?
08.02.2018

Олег ВОЛКОВ

В Кишиневе прошла церемония официального открытия года Штефана Великого и Святого. О его месте в истории Молдовы говорят такие цифры.

За 460 лет – с 1352 по 1812-й годы - на престоле Молдавского княжества властители менялись 148 раз.

Дольше всех правили страной Штефан чел Маре,  Александру чел Бун и Василе Лупу – 47 лет, 32 года и 20 лет соответственно.

Петру I, Петру Рареш находились на господарском троне по 16 и 17 лет, Илие Рареш – 15 лет.

В общей сложности эти семеро господарей правили 147 лет.

На остальных в среднем приходится по два года и два месяца пребывания у кормила власти.

Меньше всех находился на престоле Дмитрий Кантемир в первое из двух своих правлений: с 19 марта по 8 апреля 1683 года.

Не больше месяца страной правили Иоан Жолдя (сентябрь 1552 года), Александру чел Рэу (июнь 1592), Георге Штефан (3-28 апреля 1655 года), Константин Шербан (17 января-17 февраля 1661 года), каймакам («местоблюститель, наместник, заместитель» - так в Османской империи именовался глава администрации уезда) Иордаке Русет Розновану (7-31 декабря 1806 года).  

Русская военная администрация управляла Молдовой в 1739-1812 годах четыре раза. Самый короткий срок администрирования этой территории - сентябрь-октябрь 1739 года, самый длинный - ноябрь 1801-май 1812 года.      

В XVIII – XIX веках Молдавским княжеством семь раз правили каймакамы, в том числе один переводчик и один митрополит. В трех случаях каймакамов было одновременно несколько.  Наверное, для того, чтобы друг за другом следить.

По четыре раза занимали господарский трон в XVIII веке Георге Дука, Григоре II Гика и Константин Маврокордат.

Ясно, что Штефан чел Маре в истории Молдовы стоит особняком. Он правил почти полвека, проводя политику укрепления центральной власти. Вот почему он стал сегодня знаменем всех тех, кто хочет независимости Молдовы.

В год Штефана Великого, объявленный по инициативе президента Игоря Додона, пройдет немало акций. Но уже в ходе первой, состоявшейся 2 февраля во дворце республики, стало ясно, что не всем это по нраву. В торжественном собрании приняли участие президент, депутаты-социалисты, представители православной церкви во главе с Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром. А вот спикер, премьер-министр и члены правительства проигнорировали церемонию.

По мнению Игоря Додона, Молдова именно сейчас «больше всего нуждается в той исторической модели, которую оставил Штефан Великий». Ведь нашу страну испытывают на стойкость, сотрясая многочисленными унионистскими акциями, и «пример великого Штефана является чрезвычайно показательным и вселяющим уверенность».

Додон напомнил, что господарь завещал любить Родину и «убедительнее других продемонстрировал, что страна и народ – первоочередная забота любого правителя». Он не уступил ни одной иностранной попытке лишить Молдову государственности и идентичности. Президент призвал «убедить наших наследников, грядущие поколения, что у нас, молдаван, есть и всегда будут воля и патриотический потенциал для развития своей страны».

Глава государства особо отметил, что более 90 процентов граждан Молдовы объединяет православие: «Православная вера - наш национальный связующий элемент, солидная основа наших моральных принципов, ею пронизаны наши традиции и наши жизненные устои. Я рад, что этот урок был преподан нам полтысячелетия назад нашим великим господарем».

Но и на православную церковь Молдовы то дело нападают. Митрополия Молдовы обратилась в национальную комиссию по геральдике, прося внести изменения в свой герб: добавлена икона Святого Штефана рядом с иконами Христа и Богородицы. Митрополия Бессарабии тут же обвинила Митрополию Молдовы в «краже интеллектуальной собственности», прося комиссию не утверждать герб, поскольку его элементы якобы принадлежат ей.

Бессарабская митрополия с редкостной наглостью претендует как на «интеллектуальную собственность» на имена всех молдавских иерархов. А правительство Румынии заявило 2 февраля, что продолжит поддерживать митрополию Бессарабии в ее стремлении отобрать имущество Молдавской митрополии, «изъятое советскими оккупантами». Об этом говорится в ответе на запрос депутата парламента Румынии, униониста Константина Кодряну.

Президент предложит парламенту утвердить флаг исторической Молдовы в качестве национального символа. «Речь идет о законопроекте, который предусматривает легализацию исторического знамени Молдовы в качестве национального государственного символа, - сказал он. - Нынешний флаг остается неизменным, сохраняя свое значение в качестве официального».

Такие исторические знамена официально утверждены в Эстонии, Литве, Украине, России, Финляндии, Норвегии и еще в 66 странах, отметил президент. Знамя представляет собой красное полотнище с изображением головы зубра. Теперь слово за депутатами.


 
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