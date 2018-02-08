Прокуратура и СИБ! Декларации примаров и советников об унире – незаконны!

Одни села рекомендуют парламенту объединяться с Румынией, другие – не рекомендуют. Нормально ли это?

Достаточно вспомнить три закона: о местном публичном управлении, об административной децентрализации и об утверждении национальной стратегии децентрализации и плана действий по внедрении стратегии на 2012-2018 годы. Цели продекларированы красивые: обеспечить самостоятельное местное публичное управление ресурсами для предоставления публичных услуг. Все эти годы обещание выполняли?

Местные бюджеты состоят на 70 процентов из трансфертов из Кишинева, и только около 30 процентов - свои налоговые накопления. Другими словами, иждивенцы.

По количеству населения из 32 районов в 15-ти населения менее 3 процентов от общего количества в РМ, в 11-ти - менее 2 процентов и в 2-х - менее одного процента. Разве в таких условиях можно вести речь об экономическом развитии?

И вот местные органы, следуя моде, учреждают ассоциацию. Устав зарегистрирован в минюсте под номером 475854 10 мая 2010 года, а утвержден на общем собрании 29 января 2016 года! Как же минюст зарегистрировал непринятый устав?

Читаем статью 3 о местном публичном управлении: «Органы местного публичного управления обладают автономией в принятии решений, организационной, управленческой и финансовой автономией, а также правом на инициативу во всем, что касается управления местными публичными делами, осуществляя свою власть в пределах подведомственной территории в соответствии с законом. Применение перечисленных принципов не может затрагивать унитарный и неделимый характер государства».

Таким образом, все принимаемые решения об унире противозаконны. Но почему тогда все, и в первую очередь прокуратура, не приняли адекватные меры к нарушителям закона? Почему президентура, вместо декларации об угрозе гражданской войны, не обратится в генпрокуратуру и СИБ с настоятельным требованием привлечь буянов к ответственности?

Примаров второго и первого уровней можно понять. Они шагу не могут делать без консультаций и надзора со стороны территориальных структур госканцелярии, созданных отнюдь не для оказания помощи. Все это и привело к нынешнему хаосу. А отвечать надо по совокупности.