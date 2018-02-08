Додон: Евроунионисты переплюнули ультранационалистских фронтистов 90-х

Сегодняшнее заявление парламента, направленное против Российской Федерации, представляет собой наиболее неуравновешенный антироссийский жест на высшем уровне за последние 25 лет. С таким заявлением на своей странице в социальной сети выступил глава государства.

– Сегодня парламентские евроунионисты переплюнули даже враждебную риторику ультранационалистских фронтистов начала 90-ых годов. Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют целью вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны, – подчеркнул он, пишет aif.md.

Глава государства напомнил, что в течение 2017 года, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны Демократической партии в адрес Российской Федерации, в торговых отношениях между нашими государствами отмечалась положительная динамика. Были решены многочисленные вопросы взаимного интереса. Впервые в истории наших взаимоотношений сотрудничество на уровне президентских администраций было охарактеризовано беспрецедентным ростом. Однако нельзя непрерывно нагнетать обстановку, считает он, а недавняя история содержит немало примеров тому, как подобные радикальные действия всякий раз наносили ущерб стране и негативно сказывались и на тех, кто совершал такие действия.

– Продвигать крайние антироссийские взгляды в стране с широкой пророссийской поддержкой означает политическое и электоральное самоубийство. Сегодня евроунионистские партии из бывшего АЕИ, главным образом ДПМ – инициаторы заявления, сделали шаг по этому пути – либо для того, чтобы понравиться еще больше Западу, либо в результате предвыборной горячки, в которую они впали. Я очень надеюсь, что их сегодняшнее необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией. Но, надеюсь, оно серьезно отразится на их показателях на выборах. И они этого заслуживают. Потому что гражданам нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами, – добавил Игорь Додон.

Президент уверен, что эти провокационные действия в адрес нашего восточного партнера прекратятся в конце этого года, и тогда мы восстановим в полном объеме наше стратегическое партнерство с Российской Федерацией.

– Повторно отмечаю необходимость скорейшего восстановления диалога на уровне ведомств, в первую очередь правительства и парламента. Это соответствует интересам обоих государств. Молдове необходимо развивать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Только так мы сможет добиться устойчивого развития страны, – заключил глава государства.

Напомним, антироссийская декларация была принята сегодня, 8 февраля, парламентским большинством по инициативе Демократической партии. Социалисты категорически раскритиковали это намерение режима и, в знак протеста, покинули заседание.