КТО посягает на государственность Республики Молдова?!

Идёт планомерная работа по втягиванию Республики Молдова в состав Румынии.

За последнюю неделю одиннадцать населенных пунктов Молдавии приняли Декларацию в поддержку объединения республики с Румынией.

С этой инициативой выступили местные властиселений, и они принадлежат к совершенно разным политическим партиям. Такое решение выходит за рамки их компетенции и действующего законодательства. Но представители руководства Молдавии по этому поводу молчат. Пока выступилипрезидент РМ и глава Гагауз Ери. Игорь Додон заявил, что и те, кто подписал декларации об “унире”, и те, кто не отреагировал на это, должны ответить перед законом. Ирина Влах подчеркнула, что руководство сел, принимающих символические декларации об объединении с Румынией, «посягает на государственность» страны.

Пока идёт словесная перепалка, молдавские властиподчёркнуто торжественно принимают главу Минобороны Румынии, который, по итогам визита в Кишинев, сделал следующее заявление:

"Сегодня мы снова обсудили вопрос, который уже поднимали на встрече в Бухаресте. Мы поддерживаем создание смешанного молдавско-румынского батальона. Договорились на уровне экспертов определить зону, в которой может расположиться этот батальон", — сказал Михай Фифор.

Он пояснил, что предложил такую модель сотрудничества, какая есть у Румынии с военными Венгрии в рамках батальона "TISA", куда приглашены и сербские военные. Все они занимаются решением чрезвычайных ситуаций.

"Но каково будет назначение совместного батальона с Молдовой, еще только предстоит определить. Мы полностью открыты для этого. Надеюсь, очень скоро мы что-то сообщим о его создании", — заключил Фифор.

Но самое скандальное влияние на развёртывание шумихи вокруг объединения Молдавии и Румынии в единое государство оказал экс-президент соседней страны Траян Бэсеску. У себя на родине он сделал громкое заявление на телевидении, потребовав ни много ни мало - денонсации пакта Молотова-Риббентропа и «возвращения Бессарабии в Румынию».

Он сообщил о намерении от имени своей партии представить парламенту проект декларации о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий, которые привели к включению Бессарабии в состав Советского Союза.

« Это - юбилейный год. Я, как президент, осуждаю пакт Молотова-Риббентропа и намерен на следующей неделе подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими парламентариям, о денонсации пакта и его последствий. Мы обязаны это сделать. Посмотрите, вследствие этого пакта пострадали три страны Балтии, Польша и Румыния. Три страны Балтии вышли из состава Советского Союза и стали независимыми членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. Румыния потеряла Бессарабию, но так всё и осталось, - заявил Бэсеску.

По его словам, восстановление границы Румынии по берегу Днестра является целью страны, для которой пришло «время возрождения достоинства ее народа».

«Меня лишили молдавского гражданства, меня также могут объявить персоной нон грата в государстве, которому я лично не раз помогал и готов помогать дальше, но то, что я могу дать этой стране после вступления в НАТО – это гарантировать ее безопасность. Мы вошли в Европейский союз, у нас есть перспективы процветания, и нашей целью должно быть воссоединение страны путем объединения с Молдовой, я не говорю о территории Украины. Речь идет только о Молдове и восстановлении границы Румынии по Днестру», - заявил Бэсеску, пояснив тем самым, что Бухарест не претендует ни на Украину, ни на Приднестровье.

Но украинские политические эксперты усмотрели в декларации Бэсеску опасность и для их страны, поскольку пакт Молотова-Риббентропа закрепил такжетерриториальные изменения УССР, сформировав современную Украину. Что касается Приднестровья, не так давно, отвечая на вопросы изданию "Российские Вести", Бэсеску совершенно определенносформулировал свою позицию по решению этоговопроса: "Румыния должна исходить из постулата, что объединение с Республикой Молдова предполагает присоединение всей ее международно признанной территории, включая Приднестровье.

Но Румыния не должна забывать, что ее граница проходила по Днестру. Если Кишинев и Бухарест придут к единому мнению об объединении, то Приднестровье будет предметом переговоров с Россией и Украиной".

И ранее, претендующего на захват Молдавии Траяна Бэсеску требовали объявить персоной нон грата, однако в прошлом году бывший президент Румынии был избран почетным председателем молдавской Партии национального единства, созданной в Кишиневе с целью продвижения идей унионистов (так называют здесь сторонников объединения с Румынией). Вместе с активистами формирования, он, в последние полгода, ездит по республике и активно агитирует граждан РМ за объединение двух стран,проводит встречи с молдавскими избирателями накануне предстоящих в ноябре 2018 годапарламентских выборов в ноябре 2018 года.

Как будут воплощаться идеи унионизма на самом деле, и будут ли - покажет время. Но последнее заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что РМ не значится в планах Евросоюза на ближайшие семь лет, так же как Украина и Грузия, может как разускорить процесс объединения Молдавии и Румынии.

Этот факт уже прокомментировали политологи с обоих берегов Прута, они твердо убеждены, что скорейшее вступление РМ в ЕС возможно только приэтом

объединении. А мы каждый день воочию убеждаемся, что руководство Молдавии уверенно движется именно в этом направлении.

Несколько лет назад Бэсеску заявил: "В 1918 году Румыния пришла в Молдову, а через сто лет Молдова придет в Румынию". Радикальные силы обоихгосударств наступательно и последовательно идут к продекларированной им цели, ведут активную внешнюю и внутреннюю кампанию по дестабилизации общественно-политической обстановки в Молдавии. И,как видим, уже начали голосовать за Декларацию об объединении, с «легкой» руки молдавского политического класса. А где же наши граждане?



Роберт Западинский,

Руководитель Регионального Представительства информационно-аналитического еженедельника "Российские Вести"

в Республике Молдова