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Супруга бывшего главы СИБ рассказала о его нынешней деятельности
09.02.2018

Бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) Михай Балан сейчас является безработным, сообщает Oficial.

Его супруга, певица Людмила Балан, на передаче O seară perfectă на канале ProTV рассказала, что после ухода из СИБ ее супруг «занимается домашними делами».

«Даже когда он работал, он успевал заниматься и домом. В этом смысле мне повезло. Я, практически всю жизнь работала на телевидении, и ему приходилось заниматься детьми и домом. Мой муж всегда был рядом и поддерживал меня», — заявила телеведущая.

Напоминаем, что Михай Балан был главой СИБ с 25 октября 2012 года по 25 октября 2017 года. Ранее он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Греции, на Кипре и в Израиле (два раза), а также советником президента по внешнеполитическим вопросам.


 
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