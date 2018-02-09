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Политика
«Блестящая» Алина Зотя перепутала заседание парламента с выходом в свет
09.02.2018

Наряд, который Алина Зотя выбрала для первого заседания парламента весенне-летней сессии, поразил своей неуместностью.

На первое в весенне-летней сессии заседание парламента представительница Либеральной партии надела черные брюки свободного кроя и топ черного цвета. Однако изюминкой наряда стал расшитый блестками вечерний пиджак, который в это время и в этом месте смотрелся крайне неуместно.

Наряд, который Зотя выбрала для работы в парламенте, больше подходил для светского раута или вечеринки, но никак не в качестве делового костюма лица, занимающего государственную должность. Вечерний образ Зоти запечатлели фотографы портала shok.md.

Ранее Алина Зотя попыталась уничтожить русскоязычных людей Молдовы запретом перевода упаковок лекарств.


 
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