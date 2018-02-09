Зинаида Гречаный: Власти начали парламентскую сессию с левой ноги

Власти начали весенне-летнюю сессию парламента с левой ноги. Скорее всего, так будет на протяжении всей сессии. Об этом заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный в ходе передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова, ссылаясь на декларацию, принятую парламентом, с осуждением информационных атак со стороны Российской Федерации против национальной информационной безопасности и незаконное вмешательство в политическую деятельность, передает IPN.

„Демократы сожгли все мосты”, - заявила Зинаида Гречаный. Она отметила, что не понимает, почему Демократическая партия делает это, но не исключает, что на партию оказывается давление со стороны внешних партнеров. „Вовлекается Российская Федерация во внутренние дела Молдовы или другие государства, которые зовут Генеральную прокуратуру на ковер в посольство? Разве Российская Федерация позволяет себе подобные вещи? Кто хочет разрушить Республику Молдова как государство, разве не унионисты, которые приходят с предложением, в том числе, чтобы исключить Молдову из Содружества Независимых Государств?”,- отметила председатель ПСРМ.

Одним из приоритетов социалистов в ходе нынешней сессии парламента является запрещение через законы унионизма, в том числе унионистских партий и организаций. „Я понимаю, что нынешнее парламентское большинство не будет голосовать за такой проект закона, но он в конце концов будет принят. Это приоритет, в противном случае мы не сохраним это государство”, - заявила Зинаида Гречаный.

По словам председателя ПСРМ, на выборах в текущем году на кон будет поставлено существование Республики Молдова. „Борьба будет очень жесткой – будет государство Республика Молдова существовать, или не будет существовать в будущем на карте мира. Мы используем все силы и все правовые средства, чтобы Республика Молдова сохранилась как государство”, - заявила Зинаида Гречаный. По ее мнению, органы власти и государственные органы молчат, когда речь идет о действиях унионистов, а это означает, что они являются союзниками.