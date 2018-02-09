Владимир Воронин: ПКРМ может победить на выборах и вернуться к власти

Председатель ПКРМ Владимир Воронин считает, что его партия может выиграть предстоящие парламентские выборы и вернуться к власти. Он не исключает, что будет баллотироваться в одном из одномандатных округов, если так будет решено в рамках партии. Заявления были сделаны в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Как вариант для меня, я готов баллотироваться в любом округе”, - заявил лидер коммунистов.

Нынешний порог прохождения в парламент, который составляет 6% голосов, не является большим для Партии коммунистов. По словам Воронина, проблема состоит в том, что по одномандатным округам могут попасть в парламент люди, за которых проголосовала только одна тысяча избирателей. Более того, он утверждает, что ПКРМ может победить на выборах и может вернуться к власти.

Говоря о предвыборной кампании и выборах, Владимир Воронин заявил, что будет сделано очень много фальсификаций, а голоса избирателей будут очень дорогими. „Фальсификации уже начинаются. Уже готовятся, уже видны какие-то движения”, - отметил лидер ПСРМ.

Лидер коммунистов считает, что Республика Молдова только проигрывает от смешанной избирательной системы.