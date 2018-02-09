Политический урок от Игоря Додона

Немногие заметили, а еще меньше поняли, что в эти дни в Молдове был применен политический сценарий, достойный учебников политологии. Впервые в молдавской политике был использован прием, известный политтехнологам как экстраполированный на национальном уровне «ассиметричный ответ». Это был политический урок от президента Игоря Додона, а чтобы рядовой гражданин понял, что произошло, ниже я расскажу о всем известномй ситуации, но рассмотренной с другой точки зрения – с точки зрения политтехнологов.

В политике есть такое понятие как «уровень полемики». Это одно из основополагающих понятий в политике. От понимания и правильного применения этого понятия зависит судьба каждого политика. В чем это проявляется? Например, если политик хочет быстро увеличить свои рейтинги и популярность, он выбирает себе сильного оппонента, и провоцирует его на продолжительную полемику на «горячую» тему. Если оппонент принимает «приглашение», тогда вопрос, по которому полемизируют политики, раскалывает общество по критериям, выдвинутым сторонами.

Больше всего от этого выигрывает тот, кто затеял полемику, потому что споры с популярным оппонентом делает популярным и его, пополняя тем самым ряды его сторонников. Оппонент, согласившийся на полемику, выигрывает меньше, потому что выступает за определенный сегмент электората, интересы которого он защищает в споре. Некоторую выгоду он может получить и вследствие упоминания ряда других политических оппонентов, которые не участвуют в этой полемике. Вместе с тем, тот, кто согласился на полемику, подвергается ряду рисков – например, появление нового оппонента, который в перспективе может стать довольно опасным. Поэтому, как правило, популярные политики и партии избегают полемики с менее популярными политическими силами.

Что же произошло в Молдове в последнее время? Так как 2018 год является избирательным, многочисленные не очень популярные партии и политики, чтобы увеличить свои рейтинги, попытались вступить в полемику с социалистами и лично с Игорем Додоном. Замаскированные приглашения к полемике содержались в спорах насчет выхода Молдовы из СНГ, объединении с Румынией, названии языка и др. Особенные усилия прилагались в том, что касается объединения с Румынией, потому что 2018 год для унионистов является знаковым.

Президент Игорь Додон и социалисты изначально оказались в очень деликатном положении. С одной стороны они не могли позволить себе вступать в полемику с непопулярными партиями, потому что это помогло им увеличить свои рейтинги, но с другой стороны, не ответив достойно, они рисковали быть неправильно понятыми своим же электоратом, который почувствовал бы себя преданным, и мог бы начать поиск альтернатив. Единственным, что могло помочь социалистам и Додону не только выйти достойно из положения, но и получить политические дивиденды, стал прием с асимметричным ответом.

Чтобы объяснить, что это такое, я снова сошлюсь на сленг политтехнологов, и отмечу, что в таких ситуациях, тот, кого приглашают к полемике, располагает двумя выходами: 1) обороняться, то есть просто отвечать на действия оппонента и 2) наступать, то есть отвечать так, чтобы оппонент был вынужден обороняться. Игорь Додон и социалисты выбрали наступление, не ограничиваясь только осуждением действий либералов (что было бы обороной), но и потребовав от компетентных государственных органов привлечь их к ответственности (наступление). Это и есть ассиметричный ответ. То есть, Игорь Додон и социалисты не переступили границы полемики, в которую были вовлечены.

Вероятно, понимая, что наступление не решит проблему, социалисты и Игорь Додон пошли дальше, и сопроводили свой ассиметричный ответ кампанией в поддержку государственности Республики Молдова. За 24 часа кампания социалистов подавила кампанию унионистов, открыв для Додона и его команды новую перспективу для политического роста. В случае поляризации общества по критерию евроинтеграция – интеграция в ТС, ПСРМ могла рассчитывать на почти половину электората Республики Молдова, а новое разделение позволит социалистам получить намного больший процент, потому что сторонников государственности Республики Молдова намного больше, чем сторонников интеграции в ТС.

Не знаю, какие политические консультанты работают на Игоря Додона, но повторюсь: политический урок, который в эти дни преподал всем глава государства, поистине достоин места в учебниках политологии.

Думитру Спэтару