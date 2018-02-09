Надругательство над памятником влюбленным в Кишиневе совершили враги Дня святого Валентина

Памятник влюбленным на набережной пруда Валя-Морилор в Кишиневе был частично уничтожен вандалами.

Скульптурная группа состояла из трех элементов – девушки на скейте, молодого человека и таксы. Неизвестные вандалы украли собачку.

На исчезновение третьей героини скульптурной группы обратили внимание жители столицы. Один из них выложил фотосравнения памятника до и после акта вандализма. На снимке видно, что собаку аккуратно спилили, не оставив от скульптурного элемента ни следа.

- Чудеса происходят в парке Валя-Морилор. Кто украл таксу? – написала в Facebook Отилина Алинеску.

Некоторые жители Кишинева предположили, что надругательство над памятником влюбленным совершили враги Дня святого Валентина, который будет отмечаться 14 февраля.

Нетронутым памятник простоял менее двух месяцев. Его установили на набережной 23 декабря 2017 года. На работу над ним у скульптора Петру Глована ушло четыре месяца. Памятник уже пытались уничтожить. Через несколько дней после установки хулиган закидал фигуру девушка камнями. Тогда его удалось задержать