Если нищ ты и горбат – это Кремль виноват: Почему те, кто в Молдове делает ставку на унирю, оказываются на паперти?

ЛЕОНИД РЯБКОВ

Вы знаете, увидев последний пост в соцсетях экс-министра обороны Молдовы Анатолия Шалару, я даже обрадовался, что у нас в стране капитализм, что в рыночных условиях сразу видны запросы народа. Вот открылся еще в сентябре 2016 года в Молдове чисто унионистский телеканал 10 TV, который транслировал передачи UNIREA TV. А теперь, па-пам! Теперь он закрывается, слава Богу! Об этом объявил исполнительный председатель партии Национального единства Анатол Шалару: «Унионистский телеканал 10 TV, из-за материальных проблем, рискует закрыться. В обществе, где бушует российская пропаганда, а манипуляции диктуют повестку дня, такой канал просто необходим. Призываю всех, по мере возможностей, поддержать этот молодой канал. 10 TV является телевидением унионистов и вестником румынизма!»

Помнится, в свое время главный редактор газеты «Тимпул», царствие ему небесное, Константин Тэнасе так озаглавил свою статью «Комсомолка», поделись читателем и рекламой!» Завидно, небось, было глядеть на наши тиражи. В «Тимпуле» тоже делают ставку на унирю и опасность российской пропаганды, не пытаясь делать газету интересной и многообразной. Сегодня многие молдавские газеты или стали выходить реже, или полностью закрыли свою печатную версию, уйдя в Интернет. Единственная ежедневная газета, оставшаяся на медийном рынке страны — это «Комсомолка». Да, нам тоже нелегко, тоже очень трудно, но мы стараемся удовлетворять запросы наших читателей, отвечать на самые злободневные опросы, предоставляя нашим читателям самую актуальную, саму полную, и самую эксклюзивную информацию!

Унионизм, как новость, как тема, как бренд, в конце концов, оказался совсем не актуальным у нас, в Молдове. Это явление мало кому интересно, а значит, делать ставку на него — заранее обрекать себя на убытки. Удивляет лишь упорство, с каким унионисты пытаются держаться за своего конька. Народ нашей стране давно сделал свой выбор, а все эти разговоры о российской пропаганде - от лукавого. Это просто попытка убрать конкурента, который выдает зрителям наиболее качественный, зрелищный и высокопрофессиональный телепродукт.

Мы в «Комсомолке» по мере сил, насколько это возможно, тоже стараемся давать нашим читателям качественный продукт. Пока, наверное, получается, раз «Комсомолка» входит в число самых востребованных СМИ Молдовы. А все эти разговоры об унире настолько навязли в зубах, настолько набили всем оскомину, что, ей-ей, если Анатолий Шалару завтра объявит о преждевременной кончине телеканала 10 TV, это мало кто заметит, а слезы лить, кроме самого экс-министра и сотрудников канала, никто и не станет.