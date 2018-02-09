В Молдове врач-рвач прописал пациентам лечение на 4000 евро, а тот его не послушал и вылечился за 81 лей!

Лет десять назад у меня были проблемы с коленом: даже с палочкой ходить было невмоготу. Естественно, приполз к врачу: сделали рентген колена, сдал анализы… В итоге врач резюмировал, что у меня стерлась смазка под чашечкой и прочая лабуда. Необходимо пройти курс из десяти инъекций германским препаратом стоимостью 250 евро за одну ампулу. Кругом- бегом вместе с работой врача вытанцовывалось около 4 000 евро. В заключение врач ожег меня прищуром и грозно выпалил: «Всякое промедление приведет к инвалидности!». Не знал врач – рвач, что не так легко запугать человека, прошедшего суровую школу спецназовца ВМФ, презревшего смерть!

Придя домой, я нырнул в интернет и побарахтался там по медицинским сайтам до утра. Тщательно проанализировав и перепроверив нужную мне информацию, я приобрел лекарства и мази аж на 700леев! И через три недели от боли в коленке осталось одно воспоминание. До сих пор не знаю, что такое боль в коленке, даже при приседаниях с 100 килограммами.

Так вот, около месяца назад мой приятель попросил меня подбросить его к врачу: сам передвигаться не мог - получил сильный удар в правую часть кости под чашечкой колена. Пошло воспаление с сильными ноющими болями, словно зубные. Врач выписал бедолаге рецепты с процедурами на общую сумму 9 600 леев.

Приехав к нему, домой, я обследовал ногу и нырнул в интернет. Провозился там около трех часов. В итоге, вместо дорогущих импортных мазей, я обильно намочил тампон спиртом, втер ушибленное место, накрыл тампон целлофаном и обмотал эластичными бинтами. Наказал ему делать эту процедуру два раза: утром и вечером. И купил ему лекарства аж на 81 лей!

Вот он и проставился по поводу его выздоровления. За 81 лей вместо 9 600.

Осушив коньяку под деликатесную закуску, я запел лэутарскую песню под гитару, а мой приятель пустился в пляс, выделывая замысловатые кренделя. И это калека, который месяц назад не мог передвигаться!

Сегодня чешу репу: что это стало с нашими молдавскими врачами?! Деградация, полная некомпетентность или… Или что?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.