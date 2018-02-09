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Андриан Канду рассказал об основных приоритетах правящей власти на 2018 год
09.02.2018

Основными приоритетами правящей власти в этом году являются продолжение борьбы с коррупцией и реформы Кодексов образования и юстиции. Все они направлены на улучшение качества жизни граждан. Об этом говорил председатель парламента Андриан Канду в эфире передачи Фабрика. 

"Изменения в обществе, на самом деле, начались еще в прошлом году. Но есть и новшества, которые касаются социальной сферы. Мы хотим запустить проекты "Прима касэ" и талоны на обед, завершить пенсионную реформу, повысить зарплаты, все это направлено на рост благосостояния граждан", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

В эфире ток-шоу Андриан Канду также говорил о молдо-российских отношениях и попытках достичь баланса между двумя государствами.

"Мы хотим одного - взаимного уважения. Прагматическое сотрудничество, понимание того, что Молдова не является чьим-то рабом или вассалом. Были попытки нормализовать ситуацию, проявить открытость и понимание. Но мы протягивали руку, а в ответ, почему-то, получали пощечину, снова протягивали руку и снова получали пощечину. И тогда мы поняли, что с нас хватит", - председатель парламента Андриан Канду.

Спикер напомнил о жестких мерах, которые Россия предприняла в отношении Молдовы.

"1 сентября 2014 года российское правительство ввело экономическое эмбарго против Молдовы, которая тогда экспортировала в Россию 65% всей продукции, и работали в этой стране более 300 тысяч наших граждан. Причем, у нас с Россией есть соглашение о свободной торговле, и обе наши страны являются членами всемирной торговой организации. Несмотря на это,были нарушены все принципы стратегического партнерства, тесных коммерческих связей, всех норм свободной торговли", - председатель парламента Андриан Канду.


 
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