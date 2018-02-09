Мнение: Нынешняя ситуация опаснее холодной войны

То, что произошло в парламенте на открытии весенне-летней сессии законодательного органа, а именно, подписание депутатами заявления, в котором осуждаются информационные атаки Российской Федерации в адрес национальной информационной безопасности и незаконное вмешательство в политическую деятельность Молдовы было запуском всех партий в избирательную кампанию.

Такое мнение было высказано в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

Политический аналитик Виктор Чобану считает, что в парламенте был введен геополитический элемент. „Я думаю, что такая повестка дня будет на протяжении всего года”, - сказал Виктор Чобану, отметив, что есть темы более важные и более интересные, с которыми надо было начать сессию, чем это заявление парламента.

По мнению исполнительного директора Института стратегических инициатив Владислава Кульминского, решение властей выбрать геополитическую тему не является хорошим выбором и эта идея не совсем логична. „Период, через который мы сейчас проходим, является более опасным, более непредсказуемым, чем холодная война, потому что есть определеная холодная война между Российской Федерацией и Западом и это реальная вещь. Какие будут последствия этой борьбы, мы не можем знать. Таким образом, парламент кричат громко, что Молдова находится на стороне Запада в этой холодной войне с Российской Федерацией, и это заявление, принятое парламентом, скорее всего, является сигналом для западных стран”, - сказал Владислав Кульминский.

Политический комментатор Корнелиу Чуря заявил, что Демократическая партия считает, что тема геополитики, отрицательного воздействия Российской Федерации на Республику Молдова является более важной, чем другие темы. „Это восприятие тех, кто у власти, и они имеют право выбирать главную тему, в том числе в избирательной кампании”, - сказал Корнелиу Чуря.