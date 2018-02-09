О том, как спасали «Динамо» в Молдове (ФОТО)

Ангелина Таран

Мало кто знает, что олимпийские достижения в молдавском спорте во многом происходят из общества «Динамо», которое ведёт свою историю в нашей стране ещё с 1926 г. И в советское время на его долю выпадали сложные времена, а в годы независимости Республики Молдова его вообще хотели ликвидировать. Без преувеличения, спас его Владлен Лыюров, более 30 лет руководивший молдавским «Динамо».

Для справки:

Лыюров Владлен Иванович – заслуженный деятель физической культуры и спорта МССР, заслуженный тренер МССР, депутат Первого созыва Парламента РМ, Кавалер Ордена Республики и других государственных наград. После выхода в отставку в 1997 г. и по настоящее время ведёт общественную работу в организации ветеранов органов внутренних дел и войск карабинеров.

Как родилось «Динамо»?

18 апреля 1923 г., в Москве, государственное политическое управление НКВД по инициативе главы ГПУ НКВД Феликса Дзерджинского основало пролетарское спортивное общество «Динамо», первым почетным председателем которого и стал сам Дзерджинский. Целью общества было совершенствование физической и боевой подготовки, боевой закалки личного состава. И после различных структурных реорганизаций в этой системе учредителями «Динамо» всегда оставались МВД и КГБ. Также сохранилась традиция – пост председателя общества на местах, как правило, занимает министр внутренних дел.

Молдавская организация общества создана в 1926 г. в Молдавской автономной республике. А с 1940 г. – как союзно-республиканский совет общества «Динамо». В августе 1944-го, на второй день после освобождения Кишинёва от фашистских захватчиков, Совет народных комиссаров МССР принял решение о возобновлении деятельности МРО «Динамо».

Центральный совет общества (Москва) по существу значился главным управлением боевой и военно-физической подготовки органов внутренних дел и КГБ СССР. Его работой руководил президиум, состоящий из представителей минфина, госплана, минсредмаша, отдельных зампредов советов «Динамо».

Совет общества в нашей республике возглавлял председатель – министр внутренних дел. В разные годы этот пост занимали М.Макеев, П.Тутушкин, П.Кулик, И.Мордовец, М.Романов, Н.Брадулов, Г.Лавранчук, В.Воронин, министр нацбезопасности Ф.Ботнарь. Руководил работой спортобщества освобожденный заместитель председателя.

Новая кровь

Наиболее славный период развития молдавского спорта и его достижений пришелся на время работы в «Динамо» Владлена Лыюрова. В мае 1966 г., на отчётно-выборной конференции, его избрали на должность первого заместителя председателя молдавской республиканской организации «Динамо. Новый руководитель пришёл после шести лет работы в аппарате ЦК комсомола Молдавии, будучи квалифицированным специалистом и выходцем из большого спорта. Молдавский участок границы он прошёл практически пешком, от заставы к заставе, т.к. готовился к службе в пограничных войсках, а оказался в «Динамо», где застал довольно удручающую картину.

Спортивные результаты «динамовцев» в то время были слабыми. В сборных командах МССР представителей «Динамо» не было и в сборных СССР – разумеется, тоже. Не было рекордов. А одного мастера спорта готовили раз в несколько лет и т.д. На спартакиаде народов СССР сборная МССР занимала 13-14-е места. О «Динамо» даже писали фельетоны.

«Первое, что надо было сделать, - значительно укрепить аппарат республиканского совета, собрать и сплотить коллектив на основе трудовой дисциплины, ответственности за порученное дело и взаимном уважении друг к другу, - вспоминает Владлен Иванович. - Второе – ввести текущее и перспективное планирование, которого не было. Ведь есть целая наука, сводные планы олимпийской подготовки на каждого номерного спортсмена, т.е. там были заложены медицина, фармакология, отдых, учебно-тренировочный процесс, каким должен быть результат от соревнования к соревнованию и т.д. И третье – чтобы в перспективе на год-два, десять лет достигать каких-то конкретных рубежей, было необходимо влить новую кровь в тренерский коллектив. Нужно было пригласить хотя бы пять-семь известных в стране специалистов, которые реально будут работать. Я хотел их взять извне Молдавии и ещё как взял!».

Сначала Лыюров пошёл к министру Брадулову с просьбой помочь обеспечить жильем приезжих тренеров, но поддержки не нашёл. Тогда он отправился в Москву, в Центральный совет, Госплан, минстрой СССР и попросил выделить необходимые капиталовложения, вписав строку в народно-хозяйственный план «для молдавского совета «Динамо» - долевое участие в строительстве Кишинёвского горисполкома».

Благодаря этому, спортсмены, тренеры и простые рабочие из «Динамо» за годы руководства Лыюрова получили 42 квартиры. Также Владлен Иванович сумел «пробить» три трёхкомнатных меблированных общежития с домовой книгой (что обеспечивало прописку), где в комнате проживали не более двух человек.

«Из Баку я привёз тренеров по пулевой стрельбе Людмилу и Альберта Парсеян – потрясающе талантливых людей. Людмила – родом из Кишинёва. В Азербайджане они подняли этот вид спорта на приличный уровень. Надо ли говорить, что этот вид спорта нуждался в особом внимании именно в военном спортивном обществе? Парсияны были согласны переехать, если бы мы могли решить жилищный вопрос. Для начала спасла служебная квартира. Также пригласил из Львова Игоря и Иннесу Орлик – замечательных тренеров по стрельбе из лука. Потом у них тренировалась и моя дочь Светлана, которая занимала призовые места в республиканских и союзных молодежных соревнованиях СССР и входила во взрослую сборную «Динамо». Таким образом, две квартиры, а в них – четыре прекрасных тренера». Решались и другие каверзы.

Фундамент для результатов

Так как организация была маленькой, то и финансирование было никудышным. «Динамо» было на полной дотации из Центрального совета.

- Когда я начинал свою хозяйственную деятельность, для «Динамо» всего было выделено 170 тыс. рублей на 1966 г., в том числе 25 тыс. руб. – на учебно-спортивную работу. Попробуй на эти деньги проводить сборы, покупать билеты и т.д. В Москве можно было получить деньги, лишь чего-то добившись, если ты даёшь продукт. Или есть гарантия, что этот продукт заработает. Я поехал в Москву выбивать финансирование, нашёл там поддержку у руководства ЦС. Мне поверили, что хочу навести в молдавском «Динамо» порядок. Дали финансирование на жилищное строительство и штатную численность двух спортивных команд в пограничных и во внутренних войсках. Потом выделили средства и штаты на две специализированные школы олимпийского резерва – по легкой атлетике, пулевой стрельбе и из лука.

Откуда появился этот талантливый самородок Коля Журавский? Из штатной спортивной команды. Оттуда же - и феноменальная Света Долженко. Они были военнослужащими и пользовались всеми полагающимися льготами. То есть для того, чтобы добиться высоких результатов, надо заботиться о людях, создать для них социальный фундамент, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, - говорит собеседник.

Также создавалась и материально-техническая база. Стадион «Динамо» построили военнопленные на бывшей Немецкой площади. В середине 1960-х годов стадион представлял собой огражденную забором территорию, на которой было вытоптанное футбольное поле, гаревые беговые дорожки, складские помещения и здание управления совета. В первую очередь надо было привести стадион в рабочее состояние. Лыюров договорился с руководством Центрального совета «Динамо», те – с главным управлением капитального строительства спорткомитета СССР. И для кишиневского «Динамо» выделили импортные рулоны регупола для укладки беговых дорожек, секторов, спортплощадок. Эту работу выполнило московское спецуправление. Радости «динамовцев» не было предела, т.к. на стадионе закончилась грязь.

На территории стадиона построили небольшой легкоатлетический манеж, который позволил не только проводить тренировки по этому виду спорта, но и дал толчок развитию стрельбы из лука. Потом появилось стрельбище «Динамо» на Рышкановке. Эта стройка находилась под пристальным вниманием партийных и государственных органов. Была образована ДЮСШ олимпийского резерва по пулевой стрельбе и стрельбе из лука «Динамо», построен 25-метровый бассейн (на ул. Асаки), который служит динамовским пловцам, сотрудникам органов и горожанам.

Лыюров добился финансирования из Москвы строительства 12-этажной гостиницы для спортсменов, плавательного бассейна и медцентра на территории спорткомплекса, рядом с нынешней Академией полиции. Её должны были строить, когда министром был Владимир Воронин. А между плавательным бассейном и гостиницей намеревались построить хозрасчётные теннисные корты или 50-метровый бассейн, рассчитанный на высшее спортивное мастерство, ведь Юрий Башкатов, и не только он, уже поплыли по олимпийскому разряду. И другие спортивные организации арендовали бы бассейн для своих спортсменов.

Владимир Николаевич Воронин добился строительства прекрасного Дворца культуры работников МВД, который должен был появиться напротив кинотеатра «Гаудеамус», на развилке нынешних ул. Асаки и Хынчештского шоссе. Там планировали открыть залы для настольного тенниса, шашек и шахмат, тренажерный зал. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за стремительного развала Советского союза.

Достижения «Динамо» - успехи страны

Всё это дало хорошие результаты. Первые олимпийские успехи «Динамо» и нашей республике принесла толкательница ядра Светлана Долженко в 1972 г., на Олимпиаде в Мюнхене, где она заняла четвертое место, проиграв Гумель из ГДР всего лишь 3 см. В этом виде спорта это – почти ничего. Кроме того, нужно учитывать, что в Германии, во время II мировой войны, в концлагерях, проводили опыты на заключенных и таким образом вырабатывали допинги, которые можно вывести через три часа. Немецкие спортсмены этим пользовались.

Светлана Долженко (позже – Крачевская), которая потом на XXII Олимпийских играх, в Москве, завоевала серебряную медаль, пришла в «Динамо» 14-летним подростком из бедной семьи и выросла здесь, получая всяческую поддержку и помощь со стороны спортобщества. Потом она вышла замуж, получила квартиру от «Динамо». Она была самой красивой среди легкоатлеток-метателей. Её портрет был помещен на обложку журнала «Америка».

В лёгкой атлетике у «Динамо» было ещё немало достижений. Вполне достойна была выступления на Олимпиаде прыгунья в высоту Лариса Кузиленкова. На многих союзных и международных соревнованиях она показывала результаты, с которыми можно было подняться на пьедестал Почёта на Олимпийских играх. Молдавские «динамовцы» Нестерук и Мамонтов были чемпионами СССР и Европы, Вячеслав Лысенко, Лилия Выгодман, Анатолий Радул входили в молодёжную сборную СССР. Также были талантливые девушки в составе союзной молодежной сборной команды по гребле на байдарках – чемпионы мира и Европы Ева Авербух, Евдокия Якобенко, Людмила Гречко. Но зато Николай Журавский, занимавшийся греблей на каноэ, вернулся из армии с прекрасным тренером Александром Кирпиченко. Ему нашли партнёра в Белоруссии Виктора Ренейского.

«Нам удалось убедить центральное руководство послать на XXIV Олимпийские игры в Сеуле (в 1988 г.) этих наших спортсменов, ведь к тому времени молдавское «Динамо» ежегодно готовило по семь-восемь мастеров спорта международного класса и до 40 мастеров спорта СССР. Результат превзошел все ожидания – Журавский и Ренейский победили дважды, завоевав две золотые медали. И восемь лет спустя, на Олимпиаде в Атланте (в 1996 г.), эта пара снова успешно выступила, вернувшись на родину с двумя серебряными медалями. На той же олимпиаде, в соревнованиях по пистолетной стрельбе, Геннадий Лысоконь вышел в финал», - с гордостью говорит Владлен Иванович.

Тоже в Сеуле пловец Юрий Башкатов завоевал «серебро». И в 1992 г., на Олимпийских играх в Барселоне, он снова стал серебряным призёром, а «динамовец»-тяжелоатлет Тудор Касапу – чемпионом. В 2000 г., на Олимпиаде в Сиднее, боксёр Виталий Грушак занял третье место, а Олег Молдован в соревнованиях по пулевой стрельбе – второе. Олег Молдаван тоже вырос в «Динамо». Мальчика-сироту, которого воспитывала бабушка, привёл в тир школьный военрук, заметив его способности к стрельбе. «Динамо» выделило ему специальную стипендию, чтобы сохранить для спорта. На Олимпиаде в Атланте ему немного не хватило, чтобы выйти в финал. А в Сиднее его отделила от чемпиона всего лишь одна десятая очка.

Кишинёвское «Динамо» прославило Молдову. Многие за рубежом просили показать на карте, где находится эта республика, в которой есть такая крохотная организация, втянувшаяся в олимпийскую гонку. Кроме того, в «Динамо» были спортсмены, которые ещё не добились медалей, но входили в сборные команды СССР.

Почему сегодня результаты скромнее?

- В советское время на спорт работала вся система, построенная на научном обосновании, - объясняет Лыюров. – Я выбил штат, и в «Динамо» открыли свой медицинский центр с тремя врачами, биохимической лабораторией. Мы много строили, у нас было чем привлечь людей. За 30 лет я построил и отремонтировал в общей сложности на 5,5 млн. рублей. И со стройки не взял ни одного пустого радиатора, чтобы увеличить теплоёмкость своей квартиры, ни одной облицовочной плитки, ни килограмма цемента. От спортсменов мог взять только спортивный значок в свою коллекцию. И у меня со всеми были самые хорошие отношения.

После моего ухода из «Динамо» в 1997 г., пришли другие руководители, и сменились приоритеты. Может быть, они не нашли финансирования на такой дорогой вид спорта, как пулевая стрельба, и маститых тренеров разогнали. А там была вся сборная республики по пулевой стрельбе. Несколько лет назад среди этих спортсменов был парень, который выполнил олимпийскую квоту и мог бы поехать на Олимпийские игры, но не поехал. У нас был борцовский зал с тремя коврами, однако вместо них сделали площадку для волейбола - начальство по вечерам играет. Но это можно сделать в другом месте, даже за арендную плату. Между тем борьба занимает важное место среди военно-прикладных видов спорта.

Осталось очень мало тренеров, скорее всего, из-за нехватки финансирования. Но менеджеры для чего? Мне пришлось в своё время научиться зарабатывать деньги для «Динамо». Для этого есть законные каналы, - уверен собеседник.

Как спасли стадион «Динамо» от сноса?

- Примерно в 1980 г. мне позвонил главный архитектор Кишинёва Сергей Лебедев и сказал: «Иди что-то делай, потому что стадион пойдёт под снос со всей инфраструктурой», - вспоминает Владлен Иванович. - По генеральному плану тогдашнюю ул. Искры (ныне – ул. Букурешть) собирались расширить, над парком «Дендрарий» построить виадук и проложить транспортный коридор на Полтавское шоссе. Для этого планировалось на месте стадиона «Динамо» сделать развязку. А мне уже приказали пилить липы, которые выходили на ул. Искры.

Я пошёл к своему председателю – Николаю Михайловичу Брадулову, но тот уже ничего сделать не мог. Тогда я обратился к председателю КГБ Гавриилу Моисеевичу Волкову. Ведь тогда мы только уложили на стадионе регупол, который обошелся в 300 тыс. рублей, за которые я знал, что мне Москва «голову оторвёт». Он позвонил в приёмную первого секретаря ЦК КП МССР Бодюла и попросил устроить мне встречу с ним. Так я попал к Ивану Ивановичу. Он пригласил секретаря ЦК, который курировал строительство в республике и строго спросил: «Когда этот виадук будет готов? У нас что, некуда деньги девать? Прекратите это дело!». Так я отстоял стадион «Динамо».

Древние греки здоровому поколению сначала давали физическое воспитание, потому что базовым элементом являются здоровье и физическое развитие. Когда человек здоров, он успешно занимается другими делами. И нам стадион тоже нужен и будет нужен для последующих поколений, - резюмировал Лыюров.

«Динамо» хотели уничтожить и разграбить

Когда развалился Советский союз, в суверенной республике оказались «лишними» ДСО «Локомотив», «Колхозник», «Молдова» и «Трудовые резервы». Их больше нет, но осталась материальная база. Туда же хотели отправить и военный клуб «Динамо», однако он на удивление сумел выстоять. В течение года из Центрального совета всесоюзного общества «Динамо» поступали средства, чтобы поддержать молдавское «Динамо». И целый год Лыюров обивал пороги, чтобы его сохранить. Чтобы убедить всех, от кого зависело принятие решения, Владлен Иванович показывал учредительные документы таких же ведомственных спортивных обществ: в Румынии - «Dinamo», в Венгрии - «Doje», в Польше – «Strażnicy» (в переводе «Гвардия»), в ГДР - «Dinamo», в ЧССР – «Ruda Hvězda», на Кубе «Dinamo-Habana» и т.д. И молдавский ЦСК «Динамо» был мобильным спортклубом европейского формата. В этой борьбе за существование «Динамо» его руководителю во многом помог статус депутата первого в независимой Молдове парламента.

В лихие годы начала 1990-х некоторые люди (один из них даже был депутатом первого созыва) положили глаз на собственность «Динамо». В первую очередь на стрельбище в цыганской балке (на Рышкановке), которое представляет собой красивейшую природную чашу, утопающую в зелени. Там есть и маленькая гостиница. Сюда на всесоюзные сборы приезжали лучшие спортсмены и тренеры с современными методиками. Молдавским спортсменам и тренерам это давало возможность увидеть все тонкости мастерства. Но здесь кто-то хотел построить коттеджи.

А кто-то хотел «прихватизировать» госпиталь МВД (нападки продолжались и в 2000-е годы). Сначала под благовидным предлогом он должен был отойти минздраву. Но Лыюрову удалось привести на парламентскую комиссию по здравоохранению министра внутренних дел Анточа, заручиться поддержкой большинства членов этой комиссии и отстоять госпиталь, построенный на деньги союзного МВД. Последний раз его пытались прибрать к рукам «большие» люди из парламента в 2016 г. и открыть там клинику для VIP-персон.

И так, в результате длительных дебатов 8 февраля 1993 г. было подписано постановление Правительства РМ №45, которым на базе молдавского республиканского совета «Динамо» основан Центральный спортивный клуб «Dinamo». Его учредителями стали МВД и министерство национальной безопасности (позднее – СИБ). Новое название несло в себе идею включить в его состав более мелкие клубы в пограничных войсках, в войсках карабинеров, в Кишинёвском гарнизоне полиции, Бельцком комиссариате полиции и в Гагаузии.

Так была открыта новая страница в истории общества «Динамо». Согласно положению о клубе, у него должны быть эмблема и флаг (бело-голубой полосатый флаг в традиционных «динамовских» цветах с изящной буквой «D»). Её автор - сам Владлен Иванович.

Символы были утверждены в обоих ведомствах. В них не зря была сохранена преемственность, ведь за ними стоит уже большая славная история молдавского спорта и традиции физподготовки в МВД и СИБе (бывшем КГБ). Офицеры знали, что пока зачёты не сдашь, очередное звание не присвоят.

Однако нынешний руководитель «Dinamo» решил изменить исполненную в классической графике эмблему и флаг, которые к тому времени существовали уже 23 года. А недавно указ о её утверждении подписал и Президент РМ.

К сожалению, нынешние руководители МВД и СИБ-а не отстояли и не сберегли полюбившиеся «динамовцам» символы и эту традицию.

ЦСК «Dinamo» - 25 лет

8 февраля исполняется 25 лет со дня основания ЦСК «Dinamo». Владлен Иванович Лыюров, пользуясь случаем, поздравил своих коллег:

«Позвольте поздравить руководство МВД, ЦСК «Dinamo», тренеров и спортсменов, сотрудников аппарата и спортсооружений, ветеранов этого прославленного спортивного общества со знаменательной датой и пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в военно-физической подготовке, развитии военных и спортивно-прикладных видов спорта, спорта высших достижений и новых олимпийских побед. Хочу выразить благодарность всем своим сослуживцам, одноклассникам, коллегам, сотрудникам наших ведомств, с кем приходилось взаимодействовать за нашу совместную плодотворную работу. Низкий Вам поклон».

Редакция NOI.md присоединяется к этому поздравлению и желает спортсменам-«динамовцам» ещё не раз подниматься на олимпийские пьедесталы, прославляя нашу Молдову.