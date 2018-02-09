Индивидуальный трудовой договор можно будет приостановить на два года

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Экономика
Парламент Республики Молдова принял 8 февраля законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс.
Изменение, внесенное народными избранниками, связано с увеличением срока, в течение которого может быть приостановлен индивидуальный трудовой договор, сообщает bani.md.
Утвержденные льготы не действительны для любого сотрудника. Они распространяются только на тех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом. Таким образом, отпуск по уходу за детьми с ограниченными возможностями возрастает от одного года до двух лет.
Законопроект поддержали 53 депутата.
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