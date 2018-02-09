Молдаванка вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира

Молдаванка попала в Top 100 Influencers in Identity (100 самых влиятельных людей в сфере 100 самых влиятельных людей в сфере идентитета), в который входят такие люди, как Марк Цукерберг и Эдвард Сноуден. Это стало возможным потому, что она профессионал, ставший лицом сферы деятельности, в которой работает.

Мариана Дахан родилась в Унгенах. В настоящее время она возглавляет проект World Identity Network, специализирующийся на идентификации личности детей и борьбе с торговлей детьми, сообщает realitatea.md.

Помимо проекта, который сделал ее известной на международном уровне, молдаванка является основателем Global Blockchain Business Council. Организация занимается внедрением технологий blockchain. В прошлом она занимала должность старшего специалиста в области информационных технологий в Национальном банке.

Top 100 Influencers in Identity представляет собой ежегодно составляемый список, в который входят 100 личностей, продемонстрировавших значительный успех в продвижении идентичности и своей деятельности. Список включает индивидуальных предпринимателей и членов крупных организаций и относится как к работникам государственного сектора, так и представителям частного сектора.

Лидер мнения, влиятельная личность - это человек, который проявил себя в онлайн-среде благодаря своей деятельности. Это человек, который стал лицом, представляющим большую группу людей. Влиятельный человек создает активные сообщества вокруг своего блога, учетной записи в Facebook, Instagram или Snapchat, канала Youtube, на которые он может влиять и вдохновлять их действовать.