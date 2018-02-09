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Спорт
Бывшие футболисты сборной Молдовы объединились в футбольном клубе "Флорешть"
09.02.2018

Бывшие футболисты сборной Молдовы продолжают радовать своей игрой несмотря на то, что их лучшие годы уже позади.

Александр Попович, Виктор Комлёнок, братья Сергей и Александр Намашко объединились под руководством Олега Шишкина в футбольном клубе "Флорешть", который впервые вышел в Дивизию А, передает publika.md

Для экс-полузащитника кишиневского "Конструкторула" и московского ЦСКА Олега Шишкина работа в ФК "Флорешть" - первый опыт в качестве главного тренера. Ранее он входил в тренерский штаб оргеевского "Милсами". 

Бывшие игроки сборной помогли клубу "Флорешть" занять первое место в Дивизии Б после 15 лет выступления в третьей по статусу лиге молдавского футбола. 

Новый футбольный сезон в Молдове стартует в конце марта.


 
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