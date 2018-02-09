Послушается ли премьера «барсетка» Плахотнюка?

Олег Волков

«Молдовагаз» предлагает снизить тариф на газ для конечных потребителей на 11 процентов, а не на 20, как вроде бы обещал премьер-министр. К какому компромиссу придут власти и газовики?

Эксперты неоднократно поднимали еще в прошлом году вопрос о чрезмерно завышенных тарифах на газ, а в последнее время говорили об этом регулярно. По их подсчетам, в течение длительного времени рядовые потребители ежемесячно переплачивают по 85 миллионов леев за газ, стоимость которого более чем в два раза превышает цену российского «Газпрома».

На пресс-конференции в середине января нынешнего года аналитик приводили свои расчеты, доказывая, что тариф на газ может быть снижен на 40-50 процентов. Оппозиционные партии также говорили об этом, предсказывая, что снижение тарифов ДПМ проведет перед выборами, чтобы показать свою заботу о народе.

«НАРЭ сохраняет нынешние тарифы на газ по указанию Демпартии, чтобы потом снизить цены перед выборами. ДПМ использует НАРЭ, чтобы увеличить свой политический капитал из карманов потребителей», - заявили члены и сторонники партии «Действие и солидарность» на акции, которую провели 22 января перед зданием НАРЭ.

В ответ агентство опубликовало пресс-релиз, обещая пересмотреть тарифы, но не так, как хотят эксперты и PAS: «Обнародованная информация о методологии формирования цен на газ неточна и даже неверна. По закону цены и тарифы на газ определяются как среднегодовые значения. Расчет и одобрение цен и тарифов проводятся на основании среднегодовой закупочной цены, а не на основании полугодовых или квартальных цен».

Власть долгое время отмалчивалась. 31 января демократы, наконец, вытащили свой первый предвыборный козырь. На заседании правительства премьер заявил о возможности снижения цены на газ, что обсуждалось на совместном заседании с минэкономики и «Молдовагаз». «У нас есть все возможности сократить до 20 процентов, «Молдовагаз» придерживается иного мнения, но решение в конечном итоге будет принято в НАРЭ», - сказал Филип, попросив компенсировать гражданам переплату за январь.

В тот же день АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ с письмом об установлении цены на газ на 2018 год, к которому было приложено множество данных и таблиц. По мнению экономического аналитика Думитру Барбалата, представленные данные не снабжены доказательной базой, мотивирующей цену на газ на 2018 год в размере 4914,97 лея за 1000 кубометров. В соответствии с прогнозируемым курсом лея к доллару в 17,68 это - 278 долларов.

«Да, это дешевле, чем в 2017 году (305,5 доллара). Но все равно на 99,5 доллара дороже закупочной цены - то есть на 56 процентов. Но никак не на 20 процентов дешевле, как обещал премьер».

На вчерашнем, первом в нынешнем году, заседании законодательного органа парламентское большинство отказалось рассмотреть инициативу социалистов и заслушать НАРЭ по вопросу завышенного тарифа на газ.

«Мы понимаем, что парламентское большинство предоставило регулятору энергетики максимальную независимость по всем вопросам – там, где надо, и там, где не надо, – отметил депутат ПСРМ Владимир Головатюк. – Но парламентский контроль никто не отменял, а сейчас в обществе одна из наиболее значимых проблем - тарифы. Пятую часть своих доходов население тратит на услуги ЖКХ, в том числе на газ. Мы знаем об инициативе правительства о снижении на 20 процентов. «Молдовагаз» предоставил документы в НАРЭ о возможности снижения тарифа на 11 процентов, но это несерьезно. Практически вдвое население переплачивает. Поэтому мы и предлагаем, чтобы директор НАРЭ проинформировал депутатов о ситуации».

НАРЭ в последний раз корректировало тариф на газ в январе 2016 года, уменьшив его на 10,9 процента. По регламенту регулятор обязан пересматривать тариф при изменении курса лея или закупочной цены не менее чем на 5 процентов. С тех пор лей укрепился почти на 20 процентов, а закупочная цена упала до 174 долларов.

Нетрудно предположить, что Филип надавит на «Молдовагаз», и его главе Василию Ботнарю, которого называли «барсеткой» лидера ДПМ Плахотнюка, придется согласиться и посущественнее снизить тариф на газ для населения. Обе стороны будут довольны. А избиратели, которые в конце года должны будут решить, кому передать власть, расчувствуются при виде проявленной заботы.